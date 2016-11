Im dritten Heimspiel innert elf Tagen empfangen die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel an diesem Mittwoch, 23. November (20:15 Uhr, Sporthalle Rankhof Basel) das Team des aktuellen Tabellenvierten Wacker Thun. Dabei will der RTV an die starke Leistung vom vergangenen Samstag beim überzeugenden 35:24-Heimsieg gegen den HSC Suhr Aarau anknüpfen.