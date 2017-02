Das alles entscheidende fünfte Spiel wurde durch das Schiedsrichter-Trio gut geleitet. Sie mussten in dieser fairen Begegnung folglich nur wenig Strafen aussprechen. Beide Mannschaften agierten mit drei Linien und zunächst vorsichtig und abwartend. Es war ein sehr taktisch geprägte Spiel. Beide versuchten jeweils den Gegner am Spielaufbau zu hindern, um die Gefahr vor dem eigenen Tor wegzuhalten.

Dies provozierte bei Zuchwil oft unerlaubte Befreiungsschläge, da die Räume in der neutralen Zone durch Basels Spieler sehr eng gemacht wurden. „Wir wollten sie unter Druck setzen, damit kein kontrollierter Aufbau möglich ist. Zeitweise ist dies gelungen, zeitweise aber auch nicht. Dieses Spiel erfordert viel Laufbereitschaft und Disziplin, was wir nicht über die ganzen 60 Minuten durchziehen konnten. Zudem fehlte es wie schon die ganze Saison an der Kaltblütigkeit vor dem Tor. Mit Null Toren gewinnt man keine Spiele“ , so Schäublin.

Dass Basel heute auch nur ein Tor erhalten hat, lag wiederum an Basels Torhüter Damian Osterwalder, der eine ganz tolle Saison spielte. Da heute auch Sandro Zaugg auf der anderen Seite einen fehlerfreien Tag erwischte, konnten die Zuschauer über 57 Minuten lang keine Tore bejubeln.

Bezeichnend für die ganze Playoff-Serie dann das 1:0 durch Bättig rund drei Minuten vor Schluss. Mit letzter Konsequenz wurde das Tor erzwungen. Dieser letzte Zwick hat Basel schlussendlich zum Erfolg gefehlt. Damit ist die Saison früher als erhofft zu Ende gegangen.

Keine Konstanz

Für Oli Schäublin gilt es jetzt nach vorne zu schauen, um für die nächste Saison in der Swiss Regio League eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Er weiss bereits, wo man den Hebel ansetzen muss: „ Wir haben diese Saison viele Chancen benötigt um ein Tor zu schiessen. Das gilt es zu ändern. Positiv war, dass wir nie aufgegeben haben.

Leider konnten wir aber nie unsere Leistung konstant abrufen. Einem guten Spiel folgte meist ein Schlechtes. Gerade diese Playoff-Spiele haben gezeigt, dass Konstanz ein wichtiges Element für den Erfolg ist. Derjenige der härter arbeitet, mehr will, konzentriert und diszipliniert ist, gewinnt.“

Nun wird Schäublin zusammen mit Coach Reto Gertschen mit jedem Spieler ein Gespräch führen, einmal aus Trainer-Sicht und einmal aus Sicht des Sportchefs. Dabei wird es „Spieler geben, die uns verlassen werden müssen oder auch Spieler für die es nicht für die neue Swiss Regio League reichen wird.“

Freude macht Schäublin und Gertschen junge Spieler wie Dario Rohrbach, „der unheimlich Fortschritte gemacht hat. Das ist für die Zukunft extrem wichtig. Die Sachen, welche diese Saison mangelhaft waren, werden wir nun versuchen auf dem Transfermarkt auszugleichen. Wir werden uns auf jeden Fall verstärken müssen, um nächstes Jahr in der neuen Liga eine Rolle zu spielen.