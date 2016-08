Welcher Nachwuchsathlet träumt nicht davon, einmal bei den Weltmeisterschaften dabei zu sein und ganz oben auf dem Podest zu stehen? Wer sich hohe Ziele steckt, hat einen weiten Weg vor sich. In der Leichtathletik kann der Swiss Athletics Sprint auf diesem Weg ein erster Schritt sein.

Dieser Anlass ist ein nationales Nachwuchsprojekt vom Leichtathletik-Verband Swiss Athletics, bei dem jedes Jahr insgesamt 50'000 Mädchen und Knaben mitmachen. Es soll den Kindern die Freude an Rennen und Bewegung vermitteln und dabei helfen, junge Sprinttalente möglichst früh zu erkennen und zu fördern.

Die Sieger der einzelnen Kategorien (Jahrgänge 2001 bis 2006) dürfen am 17. September 2016 beim Schweizer Final im Verkehrshaus in Luzern gegen die Sieger aus den anderen Kantonen antreten.

Spannung, Spiel und Spass für alle

Am Kantonalfinal in Bottmingen dürfte es ähnlich spannend zu und her gehen wie es an der Olympiade in Rio der Fall war. Denn die jungen Sprinter haben alle dasselbe Ziel: die Qualifikation für den Swiss Athletic Sprint Final. Etwas schenken werden sie sich also kaum. Der Kantonalfinal beider Basel hält darum für Sprinter, Trainer, Eltern, Geschwister und Zuschauer Kopf-an-Kopf-Rennen bereit.

Aber nicht nur das. Das OK des Kantonalfinals hat sich auch sonst einiges einfallen lassen. «Wir bieten für die Sportler und für ihre Familien etwas», sagt OK-Präsident Andi Schwarz vom Turnverein Bottmingen, «die schnelle Laufbahn direkt neben dem Schloss Bottmingen bietet für die Eltern, Betreuer und Fans eine tolle Übersicht auf die Rennen. Ausserdem verwöhnt unsere Festwirtschaft Athleten und Gäste mit feinen Würsten und es gibt Soft-Ice zum abkühlen. Da haben alle ihren Spass.»