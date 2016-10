Die einseitige Partie war bereits zur Pause so gut wie entschieden. Der enttäuschende RTV fand nur schwer ins Spiel, blieb offensiv einerseits harmlos und scheiterte andererseits wiederholt am starken Torhüter der Gastgeber. Zudem gelangen dem RTV zwischen der 19. und 37. während 18 Minuten gerademal vier Treffer. Eine Quote, welche kaum auf einen Punktezuwachs hoffen lässt.

Nach dieser Niederlage verbleibt das Team von Trainer Joop Fiege mit fünf Punkten aus acht Spielen auf dem achten und drittletzten Platz, einen Punkt vor St. Otmar St. Gallen und fünf Zähler vor dem punktelosen Schlusslicht TSV Fortitudo Gossau. Nächster Fixpunkt für den RTV bildet am kommenden Samstag, 15. November 2016 (19:00 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel), das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Gossau. Dort ist dann ein Sieg schlicht Pflicht.