Gianluca Vanacore, Leistungssportathlet der Kantonsschule Solothurn (Budo Sport Center Liestal) ging in der Disziplin Kumite (Freikampf) U21 -60kg an den Start. Im Finalkampf trat er gegen seinen stärksten Gegner aus Neuchâtel an. In einem packenden Kampf, gewann er 5:1 und konnte sich somit den Schweizermeistertitel holen.

Alessio Vanacore, ebenfalls Leistungssportathlet der Kantonsschule Solothurn (Hoitsugan Kyokai Karate Solothurn) ging in der Disziplin Kumite U16 -57kg an den Start. Herausragend waren seine Leistungen. Er konnte all seine Kämpfe, sogar den Finalkampf, gegen seine Kontrahenten 8:0 für sich klar entscheiden und holte sich somit die Goldmedaille.

Arber Tmava der Schüler der Kantonsschule Solothurn (Hoitsugan Kyokai Karate Solothurn) konnte an seine bisherigen Leistungen in der Disziplin Kumite U18 +76 anknüpfen und holte sich die Bronzemedaille.