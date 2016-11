Erstmals trat der EHC mit seinem prominenten Zuzug Joel Fröhlicher an, der bereits andeutete, wie wichtig seine Präsenz, Passgenauigkeit, Schussstärke, Vorstösse und Routine für den weiteren Verlauf der Saison und darüber hinaus ist. «Fröhlicher sei von der Mannschaft gut aufgenommen worden, hat bereits gute Inputs gegeben und neue Energie reingebracht», so Bestplayer Jordan Pfennich nach dem Spiel.

Gegen ein gutes Unterseen-Interlaken braucht der EHC Basel viel Energie. Die Basler versuchten, mit langen Pässen und schnellem Umschaltspiel dem entgegenzuwirken, was je länger die Partie dauerte, immer besser gelang. Einen solchen Konter schloss Tuffet zum 1:0 ab. Der Topscorer erhöhte zudem sein Pfostenschusskonto auf sieben aus den letzten vier Meisterschaftsspielen und hatte sich auch noch weitere Tormöglichkeiten erarbeitet.

Entscheidung im zweiten Drittel

Im Mitteldrittel sorgten dann drei Basler Tore innerhalb von fünf Minuten für eine Vorentscheidung und für einen Torhüterwechsel bei den Berner Oberländern. In Unterzahl traf Guantario nach schöner Vorarbeit von Jordan Pfennich zum 2:0. Beim 3:0 erwischte Voegelin Goalie Boss im kurzen Eck. Voegelin war dann kurz darauf Ursprung bei Brüggers Anschlusstreffer und daraufhin (gut hörbar) sehr unzufrieden. Der auffällige und überall anzutreffende Pfennich korrigierte den Fehler des Kollegen aber rasch und traf zum 4:1.

Pfennich war nach dem Spiel zufrieden: «Eine tolle Teamleistung. Man habe alles gegeben, gutes Forechecking betrieben und im Kopf immer gedacht, es stehe 0:0.» Mit seiner bisherigen Saisonleistung ist er trotz 15 Punkten in 13 Spielen nicht ganz zufrieden: «Ich bin mein grösster Kritiker und erwarte viel mehr von mir.» Nach diesem Spiel dürfte seine Kritik durchaus positiv ausfallen, wurde er doch als Bestplayer gewählt: «Diese Wahl bedeutet mir recht viel. Das bestätigt mir, dass ich Gas gegeben und mannschaftsdienlich gespielt habe.» Für Pfennich sind seine vielen Wechsel innerhalb der ersten drei Linien kein Problem. Im Gegenteil: «Ich bin flexibel. Die Trainer geben mir Vertrauen und wissen, dass ich mit jedem zusammenspielen kann und überall hineinpasse.» Auch privat fühlt er sich immer besser. So hat er in Muttenz mittlerweile einen Bürojob gefunden und hat damit einen guten Tagesablauf. «Es macht richtig Spass hier zu sein.»