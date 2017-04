Nach dem deutlichen 3:0-Auswärtserfolg vom Donnerstag gegen Franches Montagnes war für die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen der Tisch für den Finaleinzug in der Heimpartie weiss gedeckt. Und die Mannschaft von Head-Coach Timo Lippuner liess sich zu Beginn nicht zweimal bitten und zeigte seinem Heimpublikum, dass sie zu Recht die deutliche Nummer Zwei in der Schweiz sind.

Schon im Startsatz legten die Gastgeberinnen los wie die Feuerwehr und liessen die Jurassierinnen nie ins Spiel kommen. Mit starker Blockarbeit von Monika Smitalova und den meist unerreichbaren Angriffen über Topscorerin Laura Künzler und Maja Storck lag das Heimteam beim zweiten technischen Time-Out bereits uneinholbar in Führung (16:8). Auch im zweiten Durchgang gaben die Favoritinnen unter der Regie von Passeuse Tess von Piekartz weiterhin Vollgas.

Zwar konnten die Gäste, welche aus familiären Gründen ohne ihre Stamm-Libera Taryn Sciarini auskommen mussten, nach einem 7:14-Rückstand kurzfristig bis auf zwei Punkte verkürzen, doch mit einem Wechsel im Angriff, Samira Sulser ersetzte die zu diesem Zeitpunkt etwas indisponierte Storck, lagen die Baselbieterinnen schnell wieder mit 19:14 in Front. Es war dann ausgerechnet die 21-jährige Liechtensteinerin Sulser, welche den Satzball zum 25:20 mit etwas Glück im gegnerischen Feld unterbringen konnte.

Zu wenig Anspannung im dritten Satz

Nach dieser 2:0-Satzführung zweifelte keiner der gut gelaunten Zuschauer in der Löhrenackerhalle mehr am Finaleinzug von Sm’Aesch Pfeffingen. Auch die Akteurinnen auf dem Platz offensichtlich nicht und gingen viel zu wenig konzentriert ans Werk. Dies gipfelte in einem zwischenzeitlichen 6:7-Rückstand.