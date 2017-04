Starke Mannschaftsleistung und viel Selbstvertrauen

Auch im zweiten Durchgang war das Spielgeschehen zu Beginn sehr ausgeglichen (7:7). Doch in der Folge zeigte das variable Angriffsspiel der Gäste Wirkung und schon lag man mit zwölf Punkten in Front (9:21). Interessant war in dieser Phase des Spiels, dass sich praktisch alle Sm’Aesch-Akteurinnen Punkte gutschreiben lassen konnten.

Die Gastgeberinnen inklusive ihr Trainer Romeu Beltramelli Filho waren in dieser Phase der Verzweiflung nahe und der Satz war nach genau 19 Minuten und 59 Sekunden zu Gunsten des Favoriten entschieden. Auch nach der kleinen Pause liess Sm’Aesch Pfeffingen nicht nach und lag beim ersten technischen Time-Out dank einer starken Serviceserie von Topscorerin Laura Künzler mit 3:8 in Führung.