Zudem konnten sich die Waadtländerinnen in der Offensive auf ihre starke Topskorerin Sarah Van Rooij und die ehemalige Sm’Aesch-Angreiferin Sandra Stocker verlassen. Auch im dritten Satz wechselte Lippuner seine Mannschaft kräftig durch, sodass auch die Bulgarin Ralitsa Vasileva noch zum Einsatz kam. Doch nach einem 10:17 und 23:24 kurz vor Satzende ging auch dieser dritte Satz denkbar knapp mit 27:25 an das kämpferische Heimteam. Am Sonntagnachmittag trifft Sm’Aesch Pfeffingen in der Abschlusspartie der Qualifikation auf den wahrscheinlichen Playoff-Halbfinalgegner Hotel Cristal Franches Montagnes (16.30, Löhrenacker).