Aesch. Sm’Aesch Pfeffingen-Headcoach Timo Lippuner ging im letzten Heimspiel der Qualifikationsphase gegen Hotel Cristal Franches Montagnes grosses Risiko und stellte sein Team komplett um. Roxana Wenger am Pass, Madlaina Matter und Capitaine Barbara Duarte als Mittelblockerinnen, Samira Sulser, Ralitsa Vasileva und Anu Ennok über den Aussenangriff, sowie Alexandra Lorenz auf der Libera-Position.

Eine Aufstellung, die so noch nie in ein Pflichtspiel gegangen war. Doch diese neu zusammengestellte Mannschaft zeigte im Startsatz nicht nur guten Volleyballsport, sondern überzeugte auch kämpferisch. Sie liess sich auch durch einen zwischenzeitlichen 12:16-Rückstand nicht irritieren, glich zum 22:22 aus und machte danach mit drei Punkten in Folge den Sack zu und ging damit satzmässig in Führung.

Doch die Freude währte nicht lange, denn im zweiten Satz lief nichts mehr zusammen und das neu zusammengewürfelte Team wurde gleich mit 25:9 vom Feld gefegt. Zu viele Annahmefehler und eine gegenüber dem Startsatz schwache Blockabwehr öffneten den Gästen aus dem Jura Tür und Tor. Nach der Pause zeigten sich die Gastgeberinnen, ab Mitte des Satzes mit Stammzuspielerin Tess von Piekartz, wieder verbessert und boten denen den Sieg zwingend brauchenden Gästen wieder mehr Paroli. Trotzdem ging auch dieser Durchgang relativ klar zu Gunsten der Mannschaft von Trainer Romeu Filho aus.