Und nach solchen Spielen tat sich der FCB in dieser Saison immer schwer. Stets machte es den Eindruck, als hätte das Umschalten im Kopf jeweils nicht ganz funktioniert. Klar, sich nach Spielen gegen Gegner wie Arsenal oder Paris Saint-Germain wieder auf das Tagesgeschäft Super League zu konzentrieren, ist schwierig. Hier die grosse Bühne gegen Klubs von Weltformat, da die Einöde der Duelle gegen die immergleichen Klubs, die dem FCB nie das Wasser werden reichen können.

Es ist ein Spagat, den der FCB meistern muss. Der ihm aber schwerfällt, betrachtet man die nackten Resultate. Natürlich: Verloren haben die Basler in diesen Spielen nie. Das haben sie in der Liga ohnehin nur gegen YB. Gegen Ende einer langen, strapaziösen Hinrunde, die mit der Dreifachbelastung ihren Tribut zollte. Sie spielten in den acht Duellen gegen oben genannte Gegner je vier Mal unentschieden und gewannen vier Mal. Letzteres aber jeweils denkbar knapp. Und auch die Unentschieden – gerade jenes gegen Thun – kamen nur in extremis zustande (Davide Callà glich damals in der Nachspielzeit aus).

Abstand unwichtig

In solchen Momenten zeigt der FC Basel seine menschliche Seite. Dass die Spieler keine Maschinen sind. Und trotzdem: Der Abstand auf den ersten Verfolger beträgt 17 Punkte. Auch nach dem gestrigen 1:1 gegen ebendiesen Verfolger. Aber, so mahnt Callà, der stattliche Abstand und die Meisterschaft, die eigentlich schon in trockenen Tüchern ist, sie haben keinen Einfluss auf die Leistung: «Auf dem Platz denkst du nicht daran, wie viele Punkte Abstand du hast. Erst nach dem Spiel, wenn ihr uns jeweils wieder daran erinnert, wie gross der Vorsprung ist.»