Am 15. Oktober hatten die Birstaler Basketballer die Auftaktpartie zur Schweizer Meisterschaft 2016/17 in Lausanne mit 73:64 gewonnen. 31 Tage später wurden die „Wings“ zuhause vom Aufsteiger zeitweise vorgeführt...

32:54 lagen die Unterbaselbieter nach dem ersten Angriff der zweiten Hälfte zurück. Doch Basket müsste nicht jene Sportart sein, wo innert Minuten vieles, ja fast alles kehren kann. Weil Spielmacher Chris Jones serienweise Dreier traf und die Gäste kaum noch punkte­ten, stand es nach 34 Minuten nur noch 64:66. Ein Teilzeitskore von 32:12 zeigte, dass die Starwings, wenn sie nur einigermassen ihre Leistung erbringen, dem Aufsteiger mehr als ebenbürtig sind.

Aber in der Endphase, sicher auch bedingt durch die Müdigkeit (es gab keine Wechselalternativen), schaffte es der Gastgeber nie, den Gleichstand zu erzielen. Darell Vinson verwarf zwei Freiwürfe, Alexis Herrmann hatte zwei entscheidende Ballver­luste und Björn Schoo (35) war mit seinen Kräften am Ende, so dass zuletzt der Gast aus dem Waadtland erfolgreich Revanche für die Meister­schaftsniederlage nehmen konnte. Den Romands genügten zwei starke US-Profis (Karl Cochran und Anton Wilson, die 80 Prozent der Punkte erzielten), um die Partie für sich zu entscheiden.

Brown ist ein Affront

Octavius Brown (22, 206 cm) wurde verpflichtet, weil er in dieser Starwings-Mannschaft eine Schlüsselrolle besetzen muss. Der Amerikaner muss skoren, rebounden, verteidigen, aus der Distanz werfen (und wenn möglich treffen) und die Brettspieler Vinson und Schoo unterstützen. In Tat und Wahrheit kann dieser Schlaks von all dem gar nichts. Der Verfas­ser dieser Chronik kennt und verfolgt den Birsfelder Basketball seit 1971. In 45 Jahren haben 200 Profispieler, einige kurz, andere für Jahre, in „Blätzbums“ ihre Aufwartung gemacht.

Spieler, wie ein Nebojsa Zorkic, der 1984 im Olympia-Final mit Jugoslawien einen gewissen Michael „Air“ Jordan kalt stellte. Und als Europacupsieger mit IMT Belgrad im Korac-Cup direkt in die legendäre Rheinparkhalle kam. Man sah einen Jean „Magic“ Prioleau, der direkt aus der NBA (Indiana Pacers) zum damaligen Erstligisten „Cevi“ Birsfelden kam – und im Alleingang Basket von einem anderen Planeten zelebrierte. Und in der Neuzeit sah man Mike „The Professor“ Coffin, Ray „The Rock“ Henderson und Jared „Scoring-Machine“ McCurry. Oder A.J. Pacher, ein Rookie, der heute in Ungarn rockt. Und und und.

Back to the States

Was Brown gegen Lausanne bot (oder eben nicht zeigte), war ein Affront. Kein Cent ist dieser Mann wert. Irgendwann, zu Beginn der zweiten Halbzeit, erzielte er zwei Körbe. Vor­her verwarf er jeden Ball – egal, ob Korbleger oder aus der Distanz. Kein Rebound, keine Defense – egal, ob er Mann gegen Mann oder in der Zone verteidigen muss. Er ist orien­tierungsloser als ein aufgescheuchtes Huhn. Er hielt keinen Ball fest, stolperte über seine Beine, weil seine Koordination und Motorik schlicht ein Greuel ist.

Er, und nur er, hat das Ausscheiden zu verantworten. Wenn bei den Starwings nur einige ein wenig techni­schen Sachverstand haben (und das ist der Fall), so fliegt Mister Octavius Brown spätes­tens am Wochenende heim. Und sucht sich im „neuen“ Amerika eine Arbeitsstelle, die mit Basket­ball nichts, aber gar nichts zu tun hat.

Denn auf dem Balkan, und in anderen Basketball-Ländern, hat es in jedem Dorf genügend Hobbyspieler, die besser sind. Einen Nachfolger für dieses Ärgernis zu finden ist kinder­leicht. Und damit wäre der bedauernswerte Trainer namens Roland Pavloski, die genervte Mannschaft, die entsetzten (wenigen) Zuschauer und Fach-Journalisten (bei jedem Match wird Brown von den Kritikern der Starwings-Rivalen mehr als in Frage gestellt) auch erlöst und die Starwings könnte die Partien inskünftig mit fünf gegen fünf spielen.