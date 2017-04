Zum einen, weil man die Meisterschaft so schnell wie möglich sichern will, und zum anderen aber auch, um Fischer einen schönen Abschied und schöne Spiele zu bescheren. «Wir wollen, dass er mit dem Double gehen kann. Also spielen wir natürlich auch für ihn», widmet Steffen seinem Trainer die drei Punkte.

Dem Trainer, der der Mannschaft am vergangenen Montagmorgen persönlich, «und ganz ruhig», mitgeteilt hatte, dass seine Zeit beim FCB ablaufe. «Wir haben alle ein gutes Verhältnis mit ihm, ich kenne ihn ja auch schon länger. Aber solche Dinge liegen nicht in unserer Macht, wir müssen einfach spielen.» Speziell für Fischer.

Speziell für einen Trainer spielen? Das ist etwas, das in den Augen Langs nicht möglich ist. «Aber wir haben auch sicher nie gegen ihn gespielt.» Und so bitter dieser Entscheid auch sein mag, «vielleicht ist es auch noch einmal ein spezieller Anreiz, dass wir jetzt mit dem Trainer noch die Chance haben, das Double zu gewinnen und das unbedingt hinbekommen wollen», meint Lang.

Dabei gehe es nicht zuletzt auch für jeden einzelnen Spieler darum, sich zu präsentieren. «Jetzt kann jeder in den acht verbleibende Meisterschaftsspielen Vollgas geben.» Oder wie Steffen es nennt: «Ich will Werbung in eigener Sache machen und weiterhin gute Leistungen zeigen, damit mich auch der nächste Trainer wieder aufstellt.»

Wer das sein wird, sei noch unklar. Und so könne auch niemand wissen, ob er nächste Saison noch ähnlich oft zum Einsatz komme. «Die Karten werden neu gemischt und niemand, auch nicht die, die zuletzt viel spielten, können sich sicher sein. Auch ich nicht.»

Zeit für Eigenwerbung also. Glückt diese, ist er sich sicher: «Wenn man gut spielt, und auch fürs Team gut spielt, dann steht man auch in der Startelf. Am Schluss spielt es nicht so eine grosse Rolle, wer an den Seite steht.»