Der englische Fussball schwimmt im Geld. So sehr sogar, dass Teams, die aus der Premier League in die Championship absteigen, einen finanziellen Fallschirm bekommen, der ihnen durch die erste Saison hindurch helfen soll. So ging es auch Norwich City, dem Team, bei dem der Schweizer Nationalspieler Timm Klose spielt. Im letzten Sommer abgestiegen, sind sie jetzt weit weg von einem Wiederaufstieg. Um auch nächste Saison flüssig zu sein, werden sich einige Spieler einen neuen Verein suchen müssen. Dazu gehört, so ist es aus England zu vernehmen, auch Klose. Der Basler wäre somit frei für einen Wechsel. Seit Jahren betont er, dass er zum FCB zurückkehren möchte. Es wäre der perfekte Zeitpunkt. Denn: Klose und der designierten neue FCB-Präsident Bernhard Burgener kennen sich. Die beiden sitzen gemeinsam in einem Verwaltungsrat. Gerüchten zufolge soll es auch schon Gespräche gegeben haben. Jetzt äusserst sich Klose erstmals selber.

Timm Klose, Sie mussten das Spiel Ihres Vereins Norwich am letzten Wochenende von der Tribüne aus mit ansehen. Sie sollen sich mit dem Trainer überworfen haben.

Timm Klose: Überworfen ist nicht der richtige Begriff. Es war ein Entscheid des Trainers, den ich respektiere. Er ist für die Aufstellung zuständig, auch wenn dies jetzt gar keine Rolle mehr spielt.

Weil Alex Neil mittlerweile entlassen wurde. Was ändert das für Sie?

Das kommt natürlich auf den neuen Trainer an. Aber es ist auch so, dass wir mit dem Verein beschlossen haben, dass wir bald über meine Zukunft diskutieren werden.