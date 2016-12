Die Laudatio für Tobias Fankhauser hielt Regierungsrätin Monica Gschwind gleich selber. Sie kennt Tobias Fankhauser aus ihrer Wohngemeinde Hölstein persönlich sehr gut und durfte ihn als ehemalige Gemeindepräsidentin schon mehrfach ehren. Sie würdigte den bisherigen sportlichen Leistungsausweis Fankhausers mit zwei Medaillen an den Paralympics 2012 und 2016, fünf Weltmeisterschafts-Medaillen, diversen Siegen und Podestplätzen in Weltcup- und Europacuprennen sowie seine 14 Schweizermeistertitel. Speziell hob sie eine seiner Stärken hervor: „Immer wieder gelingt es Dir, am entscheidenden Wettkampftag eine starke Leistung abzurufen.“