Die Rückkehr von Captain Cyrill Voegelin und Torhüter Damian Osterwalder tat der Mannschaft sichtlich gut. Dafür musste die Mannschaft auf Martin Wüthrich verzichten, der sich im Training verletzt hatte. Der eigene Junior Dario Rohrbach ersetzte den «Diesel» in der 1. Linie vorzüglich, wie auch Matchwinner und Dreifachtorschütze Niccolo Mombelli nach dem Spiel bestätigte «Er hat seine Aufgabe perfekt gemacht. Besser geht es nicht.» Zusammen mit Rony Spreyermann brachte dieser Sturm mit ihren läuferischen Stärken viel Unruhe in die Verteidigung der Berner.

Man hatte von Beginn weg das Gefühl, dass der EHC Basel parat ist. Die Spieler waren im richtigen Zeitpunkt hart am Mann, setzten Körper und Stock gut ein, leisteten viel Störarbeit und man hatte einen guten Zug aufs Tor. Was fehlte, war wie schon oft in dieser Saison, aus den vielen Chancen etwas Zählbares zu erspielen. So kam Wiki-Münsingen praktisch mit ihrer ersten Grosschance zum Führungstreffer.

Basel musste das Mitteldrittel dann in Unterzahl beginnen, was Florian Beutler mit seinem zweiten Tor ausnutze. Auch das zwischenzeitlich 1:3 kassierte man in Unterzahl. Das Duo Tuffet/Mombelli verkürzten jeweils und hielten die Spannung weiter hoch. Insbesondere das 2:3, 9 Sekunden vor Drittelsende, war ein Spiegelbild dieser Partie. Mombelli und Spreyermann gaben eine verloren geglaubte Scheibe nicht verloren, erkämpften sie zurück und Mombelli erzielte im Fallen den Anschlusstreffer.

Wunderbar lanciert von Voegelin gelang dann Tuffet den viel umjubelnden Ausgleich kurz nach Beginn des Schlussabschnitts. Basel wollte nun das Momentum nutzen, was auch mit dem Führungstreffer durch Mombelli gelang. Die Partie schien nun der EHC Basel unter Kontrolle zu haben, bis dann 3 Minuten vor Schluss Hofstetters Schuss via Rohrbachs Schlittschuh den abermaligen Ausgleich markierte. 6 Sekunden vor der Schlusssirene nochmals Pech, als Tuffet das dritte Mal die Torumrandung traf. Das Glück erzwang dann Mombelli in der Verlängerung mit seinem dritten Tor zum hochverdienten Sieg.

Für Niccolo Mombelli waren es heute trotzdem zwei gewonnene Punkte und nicht ein verlorerner: «Es war ein sehr wichtiger Sieg. Wenn wir verloren hätte, wären wir nach hinten gerutscht.» Über das Spiel war er hocherfreut: «Es war heute eine tolle Teamleistung. Wir sind hinten gut gestanden und haben Kampfgeist bewiesen. Das macht Lust auf mehr!»

Lust auf mehr haben sicher auch die Zuschauer, welche die Partie am Sasmtag Abend vor Ort verfolgt haben. Die nächsten Möglichkeiten den EHC Basel zu schauen bieten sich nächsten Mittwoch 2. November im Cup auswärts gegen den EHC Brandis und am Samstag, 5. November um 17:30 Uhr zu Hause gegen die Argovia Stars.