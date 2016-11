Wie es die bz Basel exklusiv am Freitagabend vermeldete, geht der ambitionierte Basler Erstligist mit einem neuen Cheftrainer in die Rückrunde der Saison 2016/17. Hatte André Fimian im Dezember 2015 den ex-Internationalen Benjamin Huggel beerbt, so ereilt Fimian nun, ebenso überraschend wie vor einem Jahr, das gleiche Schicksal.

Klubtreue

Mit Dariusz Skrypczak (49) kommt ein Mann auf den Sportplatz Buschweilerhof, der auf eine lange Karriere im Spitzenfussball zurückblicken kann. Der Pole absolvierte für den Tra- ditionsverein Lech Poznan zwischen 1982 und 1994 insgesamt 245 Matches in der 1. pol- nischen Division und erzielte 36 Tore. Mit 27 Jahren wechselte er zum damaligen National- liga-A-Klub FC Aarau, wo er bis 2003 steter Leistungsträger, und sicher auch Integrations- und Symbolfigur, war, 227 Partien bestritt und 14 Tore schoss. 20 Jahre Profifussball bei nur zwei Vereinen sind ein Indiz dafür, dass der Osteuropäer grossen Wert auf Konstanz und Kontinuität legte.

Als Trainer war er zuerst bei Emmenbrücke und Entfelden tätig, bevor er im Jahre 2012 den FC Wohlen in der Challenge League übernahm. Danach fungierte er, primär unter Murat Yakin, als Assistenztrainer beim FC Luzern, bevor er in der letzten Saison als «Nothelfer» den FC Wangen bei Olten auf die Rückrunde übernahm und vor der Relegation rettete. «Dariusz ist ein erfahrener Mann und kann aus einer Mannschaft das Maximum herausholen; und er kann mit verschiedenen Charakteren umgehen», so Peter Faé, Sportchef und starker Mann bei den «Schwarz-Sternen».

«Keine Entlassung...»

Faé legt auch grössten Wert darauf, dass «Andy Fimian nicht entlassen wurde. Herr Fimian hat bei uns nämlich auch noch einen Vertrag als Technischer Leiter der gesamten Juniorenabteilung. Er steht also weiterhin in der Pflicht sowie im Solde und leistet vorzügliche Arbeit. Aber die Chemie mit dem Grossteil des Fanionteams war nicht mehr gegeben, so dass sich ein Wechsel aufgedrängt hat», erklärt Faé. Fimian will sein Ende (zumindest medial) nicht kommentieren – doch die Enttäuschung ist dem ehemaligen Spitzenfussballer und Vollblutstürmer anzumerken. Ob er das «Angebot» (oder Pflicht?), weiter beim Basler Traditionsverein arbeiten zu können, annehmen wird, ist offen.

Zwei Rückkehrer...

Es ist aber auch kein Geheimnis, dass ex-Captain Reto Friedli, der mit Fimian «das Heu nicht auf der gleichen Bühne hatte» und im Herbst den Verein verliess (und sich dem SC Dornach anschloss), auf die Rückrunde zum Erstligisten zurückkehren wird. Gleiches gilt für Seyfettin Kalayci, ein Eigengewächs, der von Fimian (sportlich) ausgemustert wurde, mit Groll zum Drittligisten FC Birlik wechselte – und ebenfalls auf die «Blägg-Matte» zurückkehren wird. Ein Schelm, wer denkt, dass dieses Duo im direkten Zusammenhang mit dem Trainerwechsel steht…

Gestern Sonntagnachmittag zeigte «Blägg» im Aargau ein gute Leistung. Die Basler gingen zweimal in Führung, wobei Goalgetter Mickaël Rodriguez sein obligates Tor schoss. Und doch gerieten die Black Stars in Rückstand, schafften aber kurz vor Abpfiff den verdienten Ausgleich. 18 Zähler aus 14 Partien - nach einem veritablen Fehlstart zu Saisonbeginn – und Rang 9 sind nicht jene Ausbeute, die sich die Klubverantwortlichen wünschen. Dennoch ist Platz 4, der für die Barragespiele reichen dürfte, nur sieben Zähler weg. In zwölf (guten) Rückrunden-Partien ist diese Hypothek wettzumachen.

Trainer-Karussell dreht sich munter

Während «Blägg» die Trainerfolge nahtlos geregelt hat, muss der SV Muttenz (2. Liga interregional) einen neuen Trainer suchen. Am Donnerstagabend wurde Sandro Kamber seitens des Vorstandes (Klubführung) mitgeteilt, dass er die auf einem Abstiegsplatz liegende Elf nicht mehr trainieren wird. Am Samstag, beim überraschenden 2:1-Cupsieg beim FC Hochdorf (souveräner Tabellenführer der Gruppe 4 in der 2. Liga inter), wurden die Baselbieter von Sportchef André Haefliger, Assistenztrainer Roland Fullin und Torhütertrainer Roland Muchenberger geführt. Ob dieses (Birsfelder) Trio auch für die Rückrunde verantwortlich zeichnet, ist noch offen. Haefliger und Fullin jedenfalls haben langjährige Erfahrungen als Cheftrainer. Und weil der SVM grössten Wert auf Basisarbeit und Nachwuchsförderung legt, wäre ein Mann (namens André Fimian…) frei, der sich wohl eine Weiterarbeit in der Region Basel sehr gut vorstellen kann.

Auch der FC Concordia, dem in der regionalen 2. Liga der dritte Abstieg in Folge droht, sucht einen Übungsleiter. Denn Blerim Ahmeti war nach dem Rücktritt von Routinier Willy Schmid nur eine temporäre Lösung. Auch bei «Congeli» wird der Name Fimian gehandelt...