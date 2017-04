Dass ein besseres Ergebnis unmöglich war, war aufgrund der Situation klar. Aber man darf den Einheimischen zu Gute halten, dass sie sich die gesamten 60 Minuten wehrten, kämpften und probierten, dem Gegner einigermassen Paroli zu bieten.



Brühl St. Gallen spielte die Partie aber während den gesamten 60 Minuten konsequent durch, auch der sogenannte «zweite Anzug» spielte solide und liess die Baslerinnen nie auch nur annährend herankommen. So endete das Spiel mit einem 16:32–Sieg für die Gäste, welche für den LC Brühl den «Sieg» in der Qualifikationsrunde bedeutet, währenddem der ATV/KV Basel diese auf dem letzten Platz beendet.



Es geht nun darum, die Abstiegsrunde gut vorzubereiten, welche in drei Wochen beginnt. Bis dann sind auch fast alle Verletzten wieder zurück. Allerdings braucht es in diesen sechs Spielen sicher vier, eher fünf Siege, um den Abstieg zu vermeiden. Vielleicht und hoffentlich haben die Baslerinnen in der Abstiegsrunde auch das Glück, welches ihnen doch oft in dieser Quali-Runde fehlte.