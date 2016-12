Eigentlich scheint alles in bester Ordnung beim FC Basel. Souverän führt der Serienmeister die Super League an. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger YB. Der achte Meistertitel in Folge scheint reine Formsache. Trotzdem kommt der FCB nicht zur Ruhe.

Zu wenig könne man sich mit dem FCB identifizieren, beklagen die Fans. Es fehle an Figuren aus Basel, an Identifikation. Die Emotionen seien weg, Langeweile macht sich breit. Immer weniger Leute erschienen zuletzt zu den Spielen. Präsident Bernhard Heusler spricht von 6000 bis 8000 Saisonabonnenten, die bei Partien wie jenen gegen Vaduz, Lausanne oder St. Gallen nicht ins Stadion kämen. Hauptverantwortlich dafür, so die Sicht vieler Fans: Trainer Urs Fischer.