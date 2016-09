Nach dem Gewinn des Mittelland-Cups in Olten am vorletzten Wochenende holen die Herren NLB von Unihockey Basel Regio am vergangenen Sonntag auch den Sieg an der der hauseigenen Stöckli Unihockey Challenge. Das erstmals in der neuen Sporthalle Sandgruben in Basel ausgetragene Turnier war ein voller Erfolg.