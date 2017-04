Der Grund für die hochkochenden Emotionen: Die Basler Fans verzögern den Spielbeginn um mehr als fünf Minuten durch eine Protestaktion. Dutzende Bälle fliegen aus dem Gästesektor. In rund vier Wellen. «Mini Aaspilzit, dini Aaspilzit», steht in grossen Lettern auf einem Banner vor den Basler Fans. Ein Protest gegen die frühe Anspielzeit, gesetzt vom Schweizer Staatssender SRF, weil man beide Cup-Halbfinals am Mittwochabend übertragen will. Erst Winterthur-Basel, direkt im Anschluss Sion-Luzern. Anspielzeit des Basel-Spiels 18.45 Uhr. Kaum machbar für eine berufstätige Person.