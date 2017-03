Mit persönlichen Bestzeiten konnten alle unserer Teilnehmer in die B-Finals vorstossen. Sylvia Kempter gewann sogar in 28.85 Sek. über 50m Delfin das B-Finale, Yanick Roppel schlug knapp als zweiter über 50m Freistil in starken 23.89 Sek. an und Tihomir Rajic wurde Dritter über 50m Rücken in 27.88 Sek. Elena Wiedmer schwamm zum ersten Mal in 59.80 Sek. unter die Minutenmarke über 100m Freistil.

In der Punktewertung nach Rang in der die Platzierungen eins bis 16 gezählt werden konnten die Herren der SC Liestal mit einem starken siebten Rang die Meisterschaft abschliessen. Das Frauenteam aus Basel belegte sogar den hervorragenden vierten Platz. (gsz)