1. Grosse Gefühle sind garantiert

17 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte YB? Zählt am Donnerstag nichts. Unentschieden? Gibt es dann nicht. Halbfinal oder raus, alles oder nichts – das steht auf dem Programm. Vielleicht taktieren die Mannschaften zu Beginn, trotzdem sind die grossen Gefühle garantiert. Und Basel lechzt nach dem zwölften Cuperfolg. Denn im Gegensatz zur Meisterschaft, die seit 2010 so zuverlässig an den FCB ging, wie der Rhein in die Nordsee fliesst, wartet Basel seit 2012 auf einen Cupsieg.

2. Den Klassiker gibts nur einmal

Wenn eine Basler Brauerei ein Bier nach dem Trainer des FC Zürich benennt, dann drückt dies vor allem eines aus: Sehnsucht. An fehlende Spannung in der Meisterschaft konnten sich die FCB-Fans in den vergangenen Jahren gewöhnen, aber auf diese Saison hin wurde ihnen auch noch der FCZ genommen. Das war am Anfang lustig, doch langsam nervt es, so ganz ohne den Klassiker. Zum Glück gibt es den Cup und damit die Chance auf die einzige Partie gegen den FCZ.

3. Stunde der Wahrheit für Urs Fischer

Er war eine Ikone beim FC Zürich und ist heute viel diskutierter Trainer beim FC Basel. Dabei ist sich Urs Fischer stets treu geblieben. Arbeitsam, aufrichtig und direkt. Trotz seiner Erfolge in der Meisterschaft muss immer er den Kopf hinhalten. Entfremdung von den Fans? Fischer. Aus in der Champions League? Fischer. Langweilige Meisterschaft? Fischer. Straft er übermorgen all seine Kritiker Lügen und schafft mit dem FCB gegen seine alte Liebe die Qualifikation für den Cup-Halbfinal?

4. Wochenende mit Fussball einläuten

Stadt und Land haben Skiferien. Aber wer will schon Skifahren gehen, wenn im Garten die ersten Blumen spriessen? Und so kann man das Wochenende für einmal getrost am Donnerstag einläuten. Denn es gibt kaum einen besseren Start in ein langes Wochenende als ein gepflegtes Fussballspiel im Stadion. Wer keine Ferien hat, dem bleibt noch genug Zeit für Freitag frei einzugeben. Auch weil der Freitag der einzig schöne Tag einer ansonsten eher regnerischen Woche zu werden verspricht.

5. Fussball und dann Fasnacht

Basel steckt im Fasnachtsfieber. Auf dem Land ist die fünfte Jahreszeit schon angebrochen, die Stadt treibts nächste Woche bunt. Seien wir ehrlich: Ausser in Allschwil (Fasnachtsbeärdigung) wird am Donnerstag nirgends gross gefeiert und am Freitag ruhen selbst die Allschwiler. Kein Problem, wenn Sie dann am Sonntag die weite Reise ins Ländle (Spiel gegen Vaduz) nicht antreten mögen, aber für den Cup-Knaller am Donnerstag zählt die Fasnacht als Ausrede nicht.