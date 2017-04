Bestätigt wurde dies nie. Seit Wochen schweigen sich die Verantwortlichen zum Thema Machtübergabe aus. Zwar hat Burgener am 16. März einem siebenköpfigen Gremium um Stararchitekt Jacques Herzog zusammen mit seinem Trio «Sportkompetenz» sein Konzept präsentiert, doch über den Inhalt wird seither bloss spekuliert.

«Personelle Überraschungen»

Was hat er vor mit dem FC Basel? Wer soll ihm dabei zur Seite stehen? Was wird seine Rolle sein? Es ist davon auszugehen, dass er sich selbst im Hintergrund halten wird. Im Gespräch mit der «Nordwestschweiz» sagte er: «Ich habe in meiner Funktion und in meiner Laufbahn einige Marken gross gemacht und es immer geschafft, dass das Produkt im Vordergrund stand.» Vieles spricht dafür, dass er schon morgen einen Mann (oder eine Frau?) präsentieren wird, der das Tagesgeschäft verantworten wird, einen CEO, jemanden der im Fokus der Öffentlichkeit steht, während Burgener selbst im Hintergrund die Fäden in der Hand hält.