Beim FC Basel läuft so vieles gut, dass man schon zwei Mal nachdenken muss, wenn jemand behauptet, es laufe etwas nicht nach Wunsch. Zu gut macht der Verein generell seine Hausaufgaben. Anlässlich der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom vergangenen Freitag wurde nun allerdings ein Aspekt in den Fokus gerückt, der für den FCB ungewohnt hohe Wellen wirft. Kritikpunkt ist die Eingliederung junger Talente in die erste Mannschaft. Erstes Opfer dieser Diskussion: Urs Fischer. Doch was läuft falsch, dass man sich mit Fischer von einem Mann trennen muss, welcher im Juni mit fast hundertprozentiger Sicherheit den zweiten Meistertitel in Folge einfahren wird?

Aufschluss gibt der Blick auf eine Tabelle (unten) aktueller und ehemaliger FCB-Talente, die abgegeben wurden. Dabei sind die ausgeliehenen Spieler nicht berücksichtigt. Den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat von diesen Spielern aber (noch) keiner, mit Ausnahme von Supertalent Breel Embolo und Innenverteidiger Manuel Akanji.