Die bz hat alle offiztiellen Fan-Vereinigungen kontaktiert - viele aber halten sich lieber bedeckt, wollen keine Auskunft geben oder aber zumindest anonym bleiben. So sagt ein Fan, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will: «Man weiss, dass sich Bernhard Burgener einen Namen gemacht hat und als Geschäftsmann äusserst erfolgreich ist. Dies spricht für ihn und seine Qualitäten.» Für den Fan ist auch klar, was er von Burgener erwartet: Burgener soll beim grössten Verein der Schweiz fortführen, was das Erfolgsduo Heusler/Heitz in den letzten Jahren aufgebaut hat.

Eine andere Stimme verrät, wie überraschend die Mitteilung vom Führungswechsel für viele Fans kam. «Am Anfang war ich ein bisschen irritiert, doch ich denke, dass der Zeitpunkt für etwas Neues durchaus passen könnte.» Doch man schaue der ausserordentlichen GV von morgen mit gemischten Gefühlen entgegen. Auch positiven, doch da ist auch diese Unsicherheit, das Unwissen über die Pläne der neuen Führung.

Aufruf der Muttenzerkurve

Dass man seit Bekanntwerden des Umbruchs kaum mehr etwas gehört hat, stört Daniel Zurfluh vom FCB-Fanclub Bebbi dagegen kaum: «Das Vertrauen in die aktuelle Führung ist da. Dies gibt eine gewisse Sicherheit, dass die Zukunft des Vereins behutsam und bedacht geplant wird.»

Eine Fanstimme aus einem anderen Lager ergänzt: «Der Erfolg der letzten Jahre bestätigt die Führung. Nichts wird dem Zufall überlassen und darauf vertraue ich.»

Man spürt, dass die meisten gewillt sind, nicht nur Bernhard Burgener sondern auch dem ganzen Projekt eine Chance zu geben. Dies widerspiegelt sich auch in den zahlreichen Aufrufen der Fangemeinden, dem Event vom morgen beizuwohnen. So reist beispielsweise Zurfluh mit vielen FCB-Mitgliedern seines Fanclubs an.