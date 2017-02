Guten Abend, liebe Langnauer, nun beginnt der Ernst des Hockey-Lebens. So hat das nach dem 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) gegen den SC Bern auch Trainer Heinz Ehlers gesehen: «Wir dürfen so nicht weiterspielen. Wir müssen uns wieder auf unsere Qualitäten besinnen, disziplinierter spielen und demütig werden.» Die Tage des unbeschwerten Hockeys sind im Emmental zu Ende gegangen.

Am 4. Oktober 2016 hatte Heinz Ehlers die taktisch vernachlässigte Mannschaft von seinem kanadischen Vorgänger Scott Beattie übernommen. Und nach dem Trainerwechsel begann am 4. Oktober eine neue Zeitrechnung. Die sportliche Depression (zum Auftakt neun Niederlagen in Serie) löste sich auf wie Morgennebel. Nun rockten die Tiger. Am 26. November standen sie gar punktgleich mit Servette auf dem 8. und letzten Playoff-Rang.

Höher kamen die Emmentaler in der Tabelle zwar nicht mehr. Die entscheidenden Partien unter maximalem Erwartungsdruck gingen im November und im Dezember verloren. Aber es waren trotzdem schöne Tage der Hoffnung, der Polemik und der Schmähungen von Scott Beattie.

Die Meinungen waren bald gemacht: Wäre Heinz Ehlers von allem Anfang an Trainer gewesen, es hätte zum zweiten Mal nach 2011 für die NLA-Playoffs gereicht. Allenthalben Hockey-Hollywood. Die Angst vor dem 12. und letzten Platz, vor dem Abstieg, in den Saisonprognosen allgegenwärtig, war verschwunden wie ein böser Spuk.

Wenig Disziplin und Intensität

Der Ernst der Saison am 137. Tag unter Heinz Ehlers doch noch begonnen. Mit der ernüchternden Niederlage gegen den SC Bern – nach fünf Derby-Siegen auf eigenem Eis – ist auch rechnerisch klar, dass die SCL Tigers die Playoffs nicht mehr erreichen können.