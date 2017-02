Das Allerneueste aus St.Moritz: Verfolgen Sie die alpine Ski-WM in unserem Liveblog.

Der Start in die Ski-WM 2017 fiel denkbar schlecht aus: Nach dem Schneefall, der am Sonntagnachmittag eingesetzt und am Montag bis in die frühen Morgenstunden angehalten hatte, mussten die ersten Trainings für die Abfahrt der Männer und der Frauen annulliert werden.

Und trotzdem ist die Vorfreude riesig, schliesslich können die Schweizer sich gute Chancen auf die eine oder andere Medaille ausrechnen. Und vielleicht werden die Zuschauer sich ja auch über den Erfolg eines Ski-Exoten freuen dürfen.

St. Moritz scheint bereit für den Grossanlass, der während zwei Wochen über die Bühne geht.

Slalom, Riesenslalom, Super G und ist nicht alles eine Abfahrt? Falls Sie in Sachen alpiner Skisport noch Bahnhof verstehen, sollten Sie sich unbedingt das obige Video ansehen. In nur drei Minuten werden die einzelnen Disziplinen und die geltenden Regeln in Form einer Zeitreise erklärt. (jak)