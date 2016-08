Das Problem für die welschen Kollegen besteht allerdings darin, dass viele Begriffe aus der Schwingerwelt nicht französisch vorhanden sind. Aber verdienterweise hat der Schwingerverband pünktlich auf Estavayer unter dem hübschen Titel «Schwingerpedia» ein Vokabular ausgearbeitet, in dem die wichtigsten Ausdrücke auf Französisch übersetzt und erläutert werden. Dort erfährt man beispielsweise, dass ein nationaler Schwingerkönig ein «Eidgenosse» oder ein «Confédéré» ist – und dass die besten Schwinger als «Böse» oder auf Französisch als «Méchants» bezeichnet werden. Auf eine Übersetzung von Ausdrücken wie Anschwingen, Ausschwingen und Ausstrich wird allerdings tunlichst verzichtet.

Die Vorbereitungsarbeiten für das grosse Fest in Estavayer laufen auf Hochtouren, und im eidgenössischen Schwingerverband wie auch in der Region wird alles getan, damit es zu einem Erfolg wird. Der Obmann des eidgenössischen Schwingerverbands, der Luzerner Paul Vogel, spürt jedenfalls viel Sympathie und Kooperationswillen in der Gegend. Natürlich bedeute es eine zusätzliche Anstrengung, erklärt er, um ein solches Fest in der welschen Schweiz zu organisieren, aber es sei auch eine grosse Chance: «Jetzt muss nur noch das Wetter mitmachen.»

Romands fühlen nationaler

Eines ist sicher: Das Fest in Estavayer-le-Lac stellt eine einmalige Chance dar, um dem Schwingsport in der Romandie zu einem neuen Elan zu verhelfen. Die Rahmenbedingungen sind günstig, weil die allgemeine Stimmungslage einer Rückbesinnung auf nationale Traditionen zuträglich ist. Auch in der Romandie haben der Fortschrittsglauben und der Glauben an grosse internationale Projekte wie die europäische Einigung in den letzten Jahren gelitten. Internationalismus ist «out», der Rückzug auf nationale Werte ist wieder «in». Furcht vor Immigrationsdruck, ja sogar die Angst vor Terrorismus und Islamismus tragen dazu bei, den «Börsenwert» der nationalen Traditionen wieder steigen zu lassen.

Allerdings braucht es für einen dauerhaften Aufschwung mehr als ein grosses Event. Damit ein Sport auch mittelfristig in einer Region populär wird, braucht es Stars und charismatische Persönlichkeiten. Dies zeigte sich auch nach dem letzten eidgenössischen Schwingfest in der Romandie, das 2001 in Nyon stattfand: Es brachte zwar kurzfristige Aufmerksamkeit, diese flachte aber danach wieder ab. Schwinger-Obmann Vogel bringt es deshalb auf den Punkt: «Das beste Mittel, damit das Schwingen in der Romandie populär wird, wäre ein welscher Schwingerkönig.» Aber ob die Romands hierfür böse genug sind, ist eine andere Frage.