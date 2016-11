In der WM-Quali liess Nordirland gegen Aserbaidfschan nichts anbrennen und gewann mit 4:0. Dank der Einwechslung von Will Grigg wurde es jedoch nicht nur bei den Torerfolgen laut. In der 62. Minute verlässt Kyle Lafferty den Platz und Kultfigur Will Grigg läuft auf. Es ist sein erstes Länderspiel seit Ende Mai und dem riesigen Hype an der EM. Demenstprechend «on fire» ist auch das Publikum.