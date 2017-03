Die Rechnung und das Szenario «Weltuntergang»

Die Rechnung aus Schweizer Sicht geht so: Für Rang 1 und damit die direkte WM-Qualifikation reichen aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden. Egal, was passiert. Aber, und das ist trotz den fünf Siegen das Problem: Auch Portugal kann aus eigener Kraft erster werden. Es reicht den Portugiesen, wenn sie die verbleibenden Spiele gewinnen, um den Fehltritt in der Schweiz zu Beginn der WM-Qualifikation wettzumachen. Wegen des viel besseren Torverhältnis.

Wer die Auftritte der Iberer sieht, ahnt: Es ist ein Szenario, das sehr gut möglich ist. Was also, wenn sich die Schweiz trotz einer guten WM-Qualifikation am Ende gleichwohl nur den Barrage-Platz sichert?

Ein Weltuntergang wäre selbst dieses Szenario nicht. Denn auch eine Barrage bietet die Gelegenheit, um weiter zu wachsen. Man denke nur an das Team von Köbi Kuhn, das im Herbst 2005 in den epischen Playoffs gegen die Türkei die Qualifikation für die WM 2006 in Deutschland schaffte. Und eine Euphorie-Welle entfachte, auf der sie noch lange surften.