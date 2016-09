Von Beginn weg war klar, dass es einen Exploit braucht, um gegen dieses Arsenal auch nur einen Punkt zu holen. Die Londoner sind in bestechender Form, gehören derzeit wohl zu den besten fünf Teams in Europa. Das bestätigte sich auf dem Platz. Es lagen Welten zwischen den beiden Teams. «Nichts gegen die Super League, aber der Unterschied zu dem, was wir gegen Arsenal erlebt haben, ist sehr, sehr gross», sagt Steffen. Sportchef Georg Heitz schlägt in die gleiche Kerbe, wenn er sagt: «Das Tempo war deutlich höher als national, das war ja offensichtlich.»

Der FCB im Niemandsland

Und damit sind wir bei einem grossen Problem des FC Basel: Der Liga ist man längst enteilt, doch gleichzeitig wird die Lücke zu den Top-Teams auch immer grösser. Sportchef Heitz spricht von einer Schere, die sich auf beide Seiten öffnet. Der FCB irgendwo dazwischen, im Niemandsland des Welt-Fussballs, ganz allein. In der Super League hat der FCB, auch wenn er selten wirklich überzeugte, alle neun Partien gewonnen. Gleichzeitig hat er in der Champions League in bisher zwei Spielen bloss einen Punkt geholt. Das 1:1 gegen Ludogorets Rasgrad, eine Enttäuschung. Das 0:2 in London, eine Macht-Demonstration der Gunners.

Was also kann man tun, um nicht komplett den Anschluss zu den Besten zu verlieren? Steffen sagt: «Wir müssen an uns den Anspruch haben, in der Liga noch dominanter zu spielen, den Rhythmus stets hoch zu halten. Aber das ist fast nicht möglich.» Luca Zuffi, mit dem er schon in Thun zusammenspielte, meint: «Wir machen natürlich Video-Analysen, wir wussten, was da kommt, waren darauf eingestellt, aber üben können wir es ja nicht.»