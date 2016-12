Normalerweise dreht sich die Diskussion im Sport darum, den Rücktritt nicht zu verpassen. Über den Abgang von Roger Federer diskutiert die Welt seit vielen Jahren schon. Immer in der Angst, er möge ja nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen. In der Angst, der Maestro werde zur Karikatur seiner selbst. Dieser Debatte entgeht Rosberg mit seinem frühen Rücktritt nun mit Sicherheit.

Ob sofortiger oder spätestmöglicher Rücktritt, eines ist klar: Die Anforderungen in der heutigen Zeit an die Sportgrössen werden immer immenser. Von aussen. Aber auch von sich selbst. Und via Social Media ist die ganze Welt live dabei. Es kann kein Zufall sein, dass jüngst sogar die 25-jährige Lara Gut oder ihre Konkurrentin Anna Veith (früher Fenninger) vermehrt von Rücktrittsgedanken sprachen, weil ihnen alles zu viel zu werden drohte. Weil das Leben allzu sehr fremdgesteuert ist.

Das sind Alarmzeichen, die es ernst zu nehmen gilt. Allein: Ein allgemeingültiges Rezept gegen die steigenden Anforderungen gibt es nicht. Es bleibt die Feststellung: Der Preis für Erfolg, Ruhm und Rampenlicht ist grösser geworden. Es ist darum Verständnis angebracht, wenn sich Nico Rosberg dafür entscheidet, sein Leben fortan selber zu gestalten. Zumal es die finanzielle Situation erlaubt.

Die Frage ist nun aber auch, ob nach einem Rücktritt alles besser wird. Es gibt Sportler, die sich auch als Mensch fast ausschliesslich über ihren Erfolg identifizieren. Das Wissen, für die Welt ein Held zu sein, dient als Lebenselixier. Wie das dann ist nach dem Rücktritt? Wenn die Zeit als Held vorbei ist? Fühlt sich die neu gewonnene «Freiheit» auch dann noch so wunderbar an, wenn sich die Aufmerksamkeit der Menschheit verschoben hat, man plötzlich in den Schatten geraten ist? Oder ist die Sucht nach Heldentum doch zu gross? Vor dieser Bewährungsprobe steht Rosberg noch.

Es gibt genügend Beispiele für Rücktritte auf Zeit. Mit Michael Schumacher gar ein berühmtes aus der Formel 1. Aber auch der Schwimmer Michael Phelps, der Boxer George Foreman, der Radprofi Lance Armstrong oder der Eishockeyspieler Jaromir Jagr lechzten bald wieder nach Ruhm und kamen zurück.