Es gibt in Lahti dankbarere Aufgaben als den Einsatz gegen Doping. Im Zuge des McLaren-Reports über systematischen Betrug bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi gelangte auch der Langlauf in die negativen Schlagzeilen.

Zuvor war es um die Sportart – mit mehreren Skandalen nach der Jahrtausendwende ein gebranntes Kind – angenehm ruhig geworden. Endlich standen wieder Leistungen und nicht Verdächtigungen im Vordergrund.

Viel Druck nach McLaren-Report

Doch McLaren schlug ein wie der Blitz. Misstrauen beherrscht seitdem die Szene. Der Druck der Öffentlichkeit auf die Sportverbände, resolut und unmittelbar zu reagieren, stieg gewaltig. Die verschiedenen Player im Kampf gegen Doping wirkten dabei nicht immer souverän.

Sie lagen sich bisweilen in den Haaren, kämpften um die Deutungshoheit und um den effizientesten Weg, Übeltäter mit höheren Erfolgsaussichten zu erwischen und dadurch das Ziel aller besser zu garantieren: Die ehrlichen Sportlerinnen und Sportler zu schützen.