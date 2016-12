Martial Saugy, waren Sie überrascht von den Dimensionen in Professor McLarens Bericht?

Martial Saugy: Ja, ich war überrascht. Ich habe nicht erwartet, dass so viele verschiedene Sportarten von Manipulationen und Korruption betroffen sind. Ich ging davon aus, dass vor allem Leichtathletik und wegen der Olympischen Spiele in Sotschi Wintersport wie Langlauf oder Biathlon für Russland im Vordergrund standen.

Gab es Details, die Sie schockierten?

Ich war nicht wirklich schockiert. Was wir im McLaren-Bericht erfahren, ist nur eine Entwicklung einer bekannten Schwierigkeit. Wir wussten seit Jahren, dass es in Russland ein Dopingproblem gibt. Das Labor in Lausanne ist seit vielen Jahren involviert in die Analyse von russischen Dopingproben aus der Leichtathletik. Bereits 2008 gab es in der Leichtathletik Fälle von ausgetauschtem Urin. Nur wussten wir damals noch nicht, dass dies mithilfe des Moskauer Antidoping-Labors geschieht. Wir wussten aber, dass diese Praxis in Russland bereits damals mit einer gewissen Systematik angewandt wurde. Russland entwickelte eine Strategie, um positive Dopingfälle zu vermeiden.

Ihre grundlegenden Feststellungen zum McLaren-Report?

Ich sehe, dass weiterhin sehr viele Fakten auf den Aussagen von Moskaus Laborleiter Grigori Rodschenkow beruhen. Ich kenne ihn sehr gut. Ich stelle aber fest, dass viele seiner Ausführungen nicht komplett bewiesen sind. Verstehen Sie mich nicht falsch: Es war Korruption, es gab eine Strategie zum Austauschen von Urinproben! Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich genügend Beweise vorliegen für alle der mehr als 1000 Fälle. Beweismittel, die auch vor dem CAS bestehen werden. Ich warte deshalb noch auf mehr Beweise.

Sie waren während der Olympischen Spiele Supervisor des Dopinglabors von Sotschi. Wie kann es sein, dass Sie von all den Betrügereien nichts mitgekriegt haben?

Das ist eine gute Frage. Rund 20 Personen aus verschiedenen, hoch angesehenen Labors sowie Experten der Wada und Beobachter des IOC kontrollierten die Prozesse im Labor von Sotschi. Viele Leute waren involviert, niemand bemerkte etwas. Alles wurde derart perfekt arrangiert.

Sie erhielten diesen Auftrag von der russischen Regierung. Fühlen Sie sich persönlich betrogen?

Ja, aber es gibt dazu auch eine etwas längere Erklärung, welche ein differenziertes Bild ermöglicht. Wir arbeiteten bereits seit den Geschichten von 2008 mit den Russen, konkret mit dem Labor von Moskau, zusammen. Gemeinsam mit dem IAAF waren wir der Meinung, die Vorgänge im Labor von Moskau im Auge behalten zu müssen. Und wir wussten, dass wir dort ein anerkanntes Labor brauchen, das auch Bluttests auswerten kann. Damals war das nicht möglich und es war gesetzlich auch nicht erlaubt, die Bluttests für die Analyse ins Ausland zu transportieren.

Aber letztlich dienten Sie der russischen Regierung als Feigenblatt!

Der Zweck war nicht, der russischen Regierung zu helfen, sondern für die internationale Antidoping-Bewegung in Moskau ein dringend benötigtes Bluttestlabor aufzubauen. Und das funktionierte auch. Und die Russen waren auch nicht in der Lage, damit zu betrügen. Es ist viel schwieriger, einen Bluttest zu manipulieren als einen Urintest.

Sie sagten der NZZ während Sotschi, die Russen hätten in Sachen Dopingbekämpfung grosse Fortschritte gemacht. Das tönt im heutigen Kontext beinahe lächerlich?

Ja, ich gebe Ihnen recht, das tönt mehr als lächerlich. Auf der anderen Seite: Das Labor von Sotschi, das damals eine temporäre Filiale des Labors von Moskau war, gehörte qualitativ zu den Besten der Welt. Das Moskauer Labor war auch am Ursprung von analytischen Untersuchungen, die uns ermöglichten, gedopte russische Sportler zu überführen. Und ich kenne viele Antidoping-Wissenschafter des Labors persönlich. Sie gehören zu den Besten der Welt.