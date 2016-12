Auch wenn alle Beteiligten solidarisch betonen, die Schweizer Skispringer seien näher an den Besten dran, als die nackten Resultate suggerieren. Am Ende des Tages zählt nichts anderes als die Rangliste. Und die spricht nicht für Ronny Hornschuh. Muss man also auch darüber diskutieren, ob er der richtige Trainer fürs Team ist?

Diese Debatte hat tatsächlich stattgefunden. Aber nicht am Samstag in Engelberg, sondern im Frühjahr in den Büroräumen von Swiss Ski. Nach dem Rücktritt von Pipo Schödler stellte sich am Ende der letzten Saison die Frage, ob dessen Co-Trainer Hornschuh als alleiniger Chef nachrücken solle.

«Wir haben verschiedene Varianten sehr intensiv und tiefgründig analysiert», verrät Disziplinenchef Berni Schödler. Dazu gehörte auch die Frage, ob man das Portemonnaie öffnen und einen Trainer mit Renommee verpflichten wolle. Namen wie jene des Österreichers Alexander Pointner oder des Finnen Mika Kojonkoski machten die Runde.

Ammann lobt seinen Coach

Es kam auch ein ganz revolutionärer Ansatz zur Sprache: Das Loslösen von Doppel-Doppelolympiasieger Simon Ammann aus dem Nationalkader und das Engagement eines Privattrainers für den Toggenburger. Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar. Routinier Ammann hat ganz andere Bedürfnisse ans Training und das Feedback als seine zumeist jugendlichen Teamkollegen.