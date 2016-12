Es ist allerdings gut möglich, dass es sich erst am 10. Oktober, am letzten Spieltag, beim Auswärtsspiel in Portugal entscheidet, ob sich Petkovics Equipe direkt für die WM 2018 in Russland qualifiziert. In seiner ersten Schaffensperiode hat der Coach seine Mannschaft souverän an die EM 2016 nach Frankreich und dort in die Achtelfinals geführt.

Im Folgenden legt er in einen Marschhalt ein und blickt auf ein paar Meilensteine seiner bisherigen Amtszeit zurück.

8. September 2014 EM-Qualifikationsspiel, Schweiz - England, 0:2

«Wir waren vor diesem Spiel zehn Tage zusammen. Die Mannschaft und ich haben den Grundstein unserer Zusammenarbeit gelegt. Ich präsentierte ihr meine Ideen und erklärte ihr, wie ich mir ihre Entwicklung vorstelle. Vielleicht waren es in jenem Moment zu viele Dinge, die ich ansprach. Gegen England spielten wir unglücklich und verloren, obwohl wir nicht schlechter als der Gegner waren. Auf der anderen Seite sah ich dann trotz einer 0:1-Niederlage schon im zweiten Spiel in Slowenien, dass meine Worte auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Was mir generell von den beiden ersten Partien geblieben ist: Wir hatten kein Glück. Umso wichtiger war es, stark zu bleiben und weiter an den eingeschlagenen Weg zu glauben. Dass von der damaligen Startaufstellung noch immer neun Spieler zur ersten Wahl gehören, ich also eigentlich sofort eine Stammformation gefunden hatte, ist kein Zufall. Es bedeutet, dass sich meine Ideen betreffend Spielerauswahl als richtig bestätigt und wir sogleich eine solide Struktur gefunden haben. Dennoch gab es unter mir auch einige Debütanten und junge Spieler, die nachrückten. Heute haben wir ein erweitertes Kader mit vierzig Namen. Dies ist für die Schweiz eine beeindruckende Zahl. Und eine sehr gute Perspektive für unseren Fussball.»