Dass Matias Delgado das Jammern und die Kritik der Fans nicht auf die leichte Schulter nahm, spricht für seinen Charakter. «Die Leistung gegen Thun war ungenügend», sagte der Captain des FC Basel. «Die Pfiffe unserer Anhänger taten mir im Herzen weh. Gegen Luzern ist Wiedergutmachung angesagt.» Gesagt, getan: Nicht, dass der FC Basel vier Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris St-Germain ein fussballerisches Feuerwerk abbrannte. Nein! Aber die Mannschaft von Trainer Urs Fischer steigerte sich im Vergleich zum Thun-Spiel um Längen. Und der 3:0-Sieg gegen ein in der Offensive harmloses und in der Defensive anfälliges Luzern war im Endeffekt hoch verdient. Wie sagte Fischer in seiner Analyse so treffend: «Wir haben ein aufsässiges und zweikampfstarkes Luzern dominiert und dank Effizienz im Abschluss klar und deutlich gewonnen.»

Doumbia im zweiten Anlauf

Der FCB tat sich unter den Augen von Tennis-Superstar Roger Federer nur in der Startphase schwer. Gefährlich wurde es immer dann, wenn Birkir Bjarnason und Michael Lang auf der rechten Angriffsseite zu Rushes ansetzten. Lang war es denn auch, der nach 25 Minuten das 1:0 einleitete. Nach einem Flügellauf und einer präzisen Flanke des Rechtsverteidigers scheiterte Seydou Doumbia mit einem Kopfball an David Zibung. Der Torhüter des FC Luzern konnte das Leder aber nur nach vorne abwehren. Nach einem weiteren Abschlussversuch von Delgado war es schliesslich doch Doumbia, der den Ball hinter die Linie bugsierte und damit bereits seinen siebten Saisontreffer erzielte. Die knappe Führung der Basler zur Pause war verdient. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer war vor 27 261 Zuschauern das aktivere und kreativere Team. Und als Taulant Xhaka den Ball nach einem Solo übers halbe Spielfeld in den Lauf von Lang spielte, war die Partie noch vor Ablauf einer Stunde entschieden. Joker Mohamed Elyounoussis 3:0 kurz vor Schluss war nur noch Resultatkosmetik.

Und der FC Luzern? Trainer Markus Babbel versuchte sein Glück mit einem durchaus offensiv ausgerichteten 4-4-2System. Die Zentralschweizer hatten ihre stärkste Phase kurz vor der Halbzeit. Tomi Juric scheiterte mit einem Knaller aus zehn Metern am reflexstarken Tomas Vaclik. Dann prüfte Markus Neumayr den aufmerksamen Tschechen mit einem 20-Meter-Freistoss. Der Rest war brotlose Kunst. Oder, um es mit den Worten von Babbel zu sagen: «Wir hatten gegen dieses Basel nicht den Hauch einer Chance. Nichts, aber auch gar nichts hat geklappt. Das ärgert mich. Ich weiss nämlich, dass mein Team viel besser spielen kann.»