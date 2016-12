Dass der Speedauftakt nun aber derart schlecht ausfiel, befeuert die Diskussionen um falsches Training und falsche Trainer wieder. Sportdirektor Hans Pum sagte: «Ein solches Ergebnis ist für eine Nation wie Österreich nicht zu akzeptieren. So etwas habe ich noch nie erlebt.» Matthias Mayer sagte: «Ob nun etwas passieren muss oder soll, müssen andere entscheiden. Wichtig ist, dass wir nun alles dafür tun, um besser zu werden.» Routinier Klaus Kröll, am Samstag auf Rang 29 klassiert, analysierte: «Uns fehlt der Grundspeed.» Eigentlich etwas, worauf in der Vorbereitung Wert gelegt wurde. Das ist beunruhigend.

Nur einer mochte nicht in die Klagen einstimmen. Hannes Reichelt auf Rang 24 sagte: «Natürlich ist das eine Klatsche. Aber angeschlagene Raubtiere sind am gefährlichsten.» In Gröden wird sich in zwei Wochen zeigen, ob das so ist.