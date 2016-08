Irgendwie sind die Nordwestschweizer auch ein bisschen König. Auch wenn es in Estavayer nicht geklappt hat mit dem Sieg am Eidgenössischen. Doch Matthias Glarner, der neue König, hat sich seine Form am Nordwestschweizerischen geholt. Als Gast belegte er vor drei Wochen den geteilten dritten Rang. Damals waren Bruno Gisler und Janic Voggensperger besser.

Vom Titel in Estavayer waren Gisler und Co. dann aber ein gutes Stück entfernt. Highlights gab es trotzdem. Fünf Kränze holten die Nordwestschweizer Athleten und somit zwei mehr als vor drei Jahren in Burgdorf und einen mehr als 2010 in Frauenfeld. Aber noch wichtiger: Die Nordwestschweiz hat mit Nick Alpiger, Patrick Räbmatter und David Schmid drei neue Eidgenossen. Der in den letzten Jahren schmerzlich vermisste Nachwuchs ist da. Endlich neue Eidgenossen!

Alpiger

Alpiger ist erst 19 Jahre alt. Räbmatter 24 und Schmid ist mit 26 auch noch in einem Alter, um in drei Jahren dann vielleicht sogar um den Titel mitzureden.

Der Nachwuchs ist für die Nordwestschweiz umso wichtiger, weil die beiden anderen Kranzer des «Eidgenössischen» in Estavayer eher am Ende ihrer Karriere stehen. Bruno Gisler ist bereits 33 Jahre alt und Mario Thürig 31. Zwar haben beide bereits angedeutet, dass ihre Karriere durchaus noch weiter gehen kann. Doch für die langfristige Zukunft sind neue Eidgenossen für den Verband von grosser Bedeutung. Zumal gestern mit Christoph Bieri, der zuvor neben Gisler und Thürig letzte noch aktive Eidgenosse den Kranz ganz knapp verpasste.