Neben dem starken Fokus auf das körperliche Training dürfte dies ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der norwegischen Skifahrer sein. «Wir versuchen herauszufinden, wo in einem Rennen die entscheidenden Sachen passieren», erklärt Gilgien seine Aufgabe. «Wir wollen verstehen, warum jemand Zeit gewinnt oder verliert.» In Trainingslagern fahren die Norweger darum oft mit hochpräzisen GPS-Sendern, deren Daten hinterher minuziös ausgewertet werden. Mit teilweise verblüffenden Ergebnissen: «Wir haben Dinge festgestellt, die auch uns überrascht haben.»

Genaueres will Gilgien nicht verraten – weder zur Vorgehensweise noch zu den Erkenntnissen seiner Arbeit. Lieber hält er sich im Hintergrund. Schon so ist es schwierig genug, die Geheimnisse des Erfolgs im Team zu behalten und einen Wissensvorsprung gegenüber den anderen Nationen zu wahren. «Die Konkurrenz beobachtet sehr genau, was wir machen», sagt Gilgien.

Die Schweiz etwa steht den Norwegern kaum nach, wenn es darum geht, neue Werkzeuge zur Leistungsoptimierung zu entwickeln. So hat Swiss Ski kürzlich ein Forschungsprojekt mit der ETH Lausanne lanciert. Mit dem Versuch, den abtrünnigen Landsmann von den Skandinaviern abzuwerben, hatte der Verband allerdings kein Glück. «Mir ist es wohl in Oslo», sagt Gilgien, dessen norwegische Partnerin als Sportärztin ebenfalls für den Skiverband tätig ist. Sie bringt in diesen Tagen das zweite Kind des Paares zur Welt.