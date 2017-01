Hoopers Rolle aber bleibt unklar und seine Behandlungen sind nicht untersagt. Während 34 Spieler gesperrt werden, taucht sein Name in keinem einzigen Bericht der Asada auf, obwohl er mit seiner Beteiligung prahlt. Auf Anfrage schreibt er: «Wir weisen immer wieder darauf hin, dass die Leistungssteigerung auf die Sauerstofftherapie zurückzuführen ist.» Als die «Schweiz am Sonntag» die Asada damit konfrontiert, laufen in den Büros in Canberra offenbar die Drähte heiss.

Ob Hooper in Europa sei, will eine Sprecherin wissen. Den Fragenkatalog beantwortet sie erst viel später so: «Weil es für Beteiligte zum Problem werden könnte, kommentieren wir keine Einzelfälle.» Das legt den Schluss nahe, dass Hooper, der für die Sportgerichtsbarkeit uninteressant ist, von einer Kronzeugenregelung profitiert.

«Die Kombination von hochkonzentriertem Sauerstoff und hohem Druck verwandelt den Sauerstoff in eine effektive Droge, die spürbare Leistungssteigerungen zur Folge hat», steht in einem Pamphlet, das Hooper als «The Holy Grail» (Heiliger Gral) nennt. Novak Djokovic ist unbescholten. Er hat nie gedopt. Es liegen auch keine Verdachtsmomente gegen ihn vor. Er hat im letzten Jahr mehr als 20 Blut- oder Urinproben abgegeben – während Turnieren und ausserhalb.

