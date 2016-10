Die Saison von Töff-Star Dominique Aegerter (26) ist gestern vier Rennen vor Schluss vorzeitig zu Ende gegangen. Weil der Rohrbacher nächstes Jahr beim deutschen Kiefer-Team fahren wird, hat ihn Teamchef Fred Corminbœf per sofort freigestellt. So ist das halt in einem Sport, der so viel Adrenalin fliessen lässt, wo es um Eitelkeiten und Egos, Sex und Kohle geht. Dominique Aegerter ist mitten ins Fegefeuer der Eitelkeiten geraten. Der Rausschmiss ist die Retourkutsche des Teamchefs, der vom Abgang seines Fahrers völlig überrascht worden ist.

Dominique Aegerter kochte gestern daheim in Rohrbach vor Wut. Die Haare des sonst stets adrett frisierten jungen Mannes sind durcheinandergeraten. Immer wieder versucht er, seine Wut in Worte zu verwandeln. «Nein, das lasse ich mir nicht bieten!» – «Das können die nicht mit mir machen!» – «Das geht doch gar nicht!» – «Ich will fahren!» – «Man muss mich fahren lassen!» – «Ich habe ja meine Flugtickets. Ich fliege zu den Überseerennen und warte im Fahrerlager, ob mich ein anderes Team noch als Ersatzfahrer einsetzt.»

So weit wird es natürlich nicht kommen. Dominique Aegerter fährt in dieser Saison keine Rennen mehr. Und ein wenig heitert sich seine Miene erst auf, als ihm ein Kollege sagt: «Aber Domi, wenn Du zu den Rennen fliegst, dann müsstest Du dann dem Tom Lüthi schön brav zu guten Leistungen gratulieren…» Ja gopf, das hätte gerade noch gefehlt. Er braucht nun ungefähr drei Tage, um sich zu beruhigen. Aber dann kann er sich in den Zwangsferien bis zum Start der Testsaison im nächsten Februar erholen, den Kopf freibekommen und den heiligen Zorn in pure Motivation und Kampfgeist umwandeln. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass wir im Frühjahr 2017 den besten Dominique Aegerter aller Zeiten erleben werden.

