Als das Paar dann von zwei Polizisten abgeholt wird, kommen sie dem Tatort näher als die vielen Journalisten und Schaulustigen, die sich den Tag über hier herumtreiben. Ihr Weg führt unmittelbar an den Hecken vorbei, wo die Bomben versteckt waren, die am Dienstagabend explodierten, als der Bus mit dem Spielern von Borussia Dortmund vorbeikam.

Der Tag danach

Am Tag danach ist hier alles abgesperrt. Die Strasse ist gesäumt von Dutzenden Polizeiwagen, überall sind mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgestattete Beamte unterwegs. Zwei Kontrollpunkte müssen überwunden werden, bis zu dieser Stelle, wo nur noch Anwohner, Hotelmitarbeiter und Gäste weiter dürfen. Neben den vielen Ermittlern natürlich.

Es ist eine merkwürdige Atmosphäre, die hier herrscht. So schrecklich der Anschlag auch gewesen sein muss, so schlimm die Verletzungen des Verteidigers Marc Bartra auch sein mögen und so tief der Schrecken den Spielern in den Knochen sitzt, am Tag danach ist die Laune gut in diesem Idyll entlang der Wittbräucker Strasse mit seinen blühenden Obstbäumen und den akkurat gestutzten Rasenflächen.

An den Strassenlaternen hängen Plakate, „Sicherer. Mehr Polizei. Weniger Einbrüche“, verspricht die CDU im Landtagswahlkampf, der in Nordrhein-Westfalen tobt. Solche Themen waren den Menschen in diesem wohlhabenden Teil der Stadt viel näher als die abstrakte Gefahr des Terrorismus.