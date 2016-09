FCB-Trainer Urs Fischer weiss, dass dieses Duell explosives Potenzial hat, sagt: «Ich habe mich mit beiden unterhalten, offen und ehrlich. Ich versuchte, ihnen zu vermitteln, wie ich die Dinge sehe und zu handhaben gedenke.» Was genau er in diesem Gespräch sagte, verrät er nicht, doch es zeigt sich zum Teil auf dem Platz: Doumbia und Janko beginnen abwechslungsweise. Doumbia-Janko-Doumbia-Janko und so weiter. Meist wechselt Fischer den einen für den anderen ein, meist nach etwas mehr als einer Stunde, meist ist es sein erster Wechsel.

Wirklich glücklich macht er damit keinen der beiden. Fischer gesteht: «Klar kommt dann auch einmal ein kritisches Wort. Dann muss ich überzeugen. Und wenn es nicht mehr geht, dann wird es früher oder später zu einer Trennung kommen. Man kann es nicht allen recht machen.»

Gemäss Turnus: Janko

Bis jetzt ist Fischers Taktik bestens aufgegangen. Beide kommen zu ihren Einsätzen, beide treffen, alles ruhig. Doch heute kommt die Champions League, das edelste Parkett des Klubfussballs. Klar möchten da beide in der Startelf stehen. Wenn Urs Fischer über Nacht vom eher konservativen Coach zum Pokerspieler würde, liesse er allenfalls beide zusammen stürmen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Basel wie bisher immer in einem 4-2-3-1 spielen und daher nur einer der beiden stürmen wird.

Aber wer? Vieles spricht für Janko, obschon Doumbia zuletzt im richtungsweisenden Spiel gegen GC seine Startelf-Ambitionen mit einem Doppelpack unterstrich. Warum also Janko? Gemäss Fischer-Turnus ist die Reihe am Österreicher. Aber das ist nicht alles: Während Marc Janko in der Nati-Pause für Österreich das wichtige 2:0 beim 2:1-Sieg gegen Georgien im Auftaktspiel zur WM-Qualifikation schoss, trainierte Doumbia in Basel. Offenbar nicht immer mit allergrösster Motivation.

Unmotivierter Auftritt

Bei der Testspiel-Pleite gegen Wohlen (2:3) muss der Ivorer 90 Minuten ran. Ein Verteidiger des Challenge-Ligisten meinte nach dem Spiel: «Ich habe noch nie einen so unmotivierten Stürmer gesehen.» Trainer Urs Fischer enervierte sich über seine arrivierten Spieler, da diese nach einer 2:0-Führung und dem Ausgleich kurz vor Schluss nie ein Zeichen gesetzt hätten. Gemeint waren insbesondere Doumbia und Delgado.