Drei Mal in Griechenland

Die Nacht der Nächte war es auch für ihn, den Trainer, dessen bisher wichtigster Titel jener mit dem FC Porto aus dem Jahre 1999 gewesen war. Schon als 21-Jähriger hatte Santos seine Karriere als Fussballer beendet und sich zum Elektro- und Telekommunikationsingenieur ausbilden lassen. 13 Jahre arbeitete er daraufhin in seinem Beruf, ehe es ihn wieder zum Fussball zog.

Mit 33 wurde er Cheftrainer bei Estoril, dann bei Estrela Amadora und beim FC Porto. Danach begann ein Pendeln zwischen Portugal und Griechenland. AEK Athen, Panathinaikos Athen, Sporting Lissabon, AEK Athen, Benfica Lissabon (er wurde der erste portugiesische Trainer, der die drei Grossklubs Benfica, Porto und Sporting trainierte) und PAOK Thessaloniki waren seine Stationen, eher er 2010 tatsächlich Rehhagels Nachfolger bei Griechenland wurde. Er führte die Hellenen an die WM nach Brasilien, dort in die Achtelfinals, fühlte sich beim Out gegen Costa Rica aber so sehr von den Schiedsrichtern verschaukelt, dass ihm seine Schimpftiraden eine – später auf zwei Partien reduzierte − Sperre von acht Spielen eintrugen.

Was für den portugiesischen Verband kein Grund war, ihn nicht zu engagieren, nachdem der Start in die EM-Qualifikation mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Albanien in die Hose gegangen war. Danach ging es nur noch aufwärts. Es gab sieben Siege in Folge, und seit Santos’ Amtsantritt ist Portugal in 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Dass es heute im St. Jakob-Park ein Feuerwerk abbrennen wird, darf indes nicht erwartet werden. «Nur weil wir Europameister sind», so der Trainer, «ändern wir nichts an der Einstellung. Wir brauchen Demut, um erfolgreich zu sein.»