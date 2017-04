Dortmund. Die Fröhlichkeit in den Gesichtern der beiden Hotelgäste an der Polizeisperre, wirkt ein wenig seltsam an diesem Ort, wo wenige Stunden zuvor noch gefährliche Bomben platziert waren.

Das junge Paar mit den grellbunten Rollkoffern wartet, bis zwei Beamte Zeit finden, sie zur Rezeption zu eskortieren, aber das macht ihnen nichts. Die beiden sind gekommen, um im L’arrivée einzuchecken, wo die Spieler von Borussia Dortmund sich einen Tag vorher auf das Champions League-Spiel gegen den AS Monaco vorzubereiten.

Ohne Polizeibegleitung dürfen sie die letzten 50 Meter bis zur Einfahrt nicht zurücklegen. „Nicht weil es gefährlich wäre, sondern weil das unsere Vorgaben sind“, versichert ein Beamter, aber gefährlich fühlt sich hier längst nichts mehr an.

Die beiden tuscheln, machen Fotos und sind offenbar bestens unterhalten von dem kleinen Abenteuer, das sie gerade erleben dürfen. Das Gefühl, so nah an jenem Ort zu sein, auf den an diesem Tag ganz Deutschland, ja sogar ein beträchtlicher Teil der Weltöffentlichkeit, schaut, übt eine gewissen Faszination aus.

Als das Paar dann von zwei Polizisten abgeholt wird, kommen sie dem Tatort näher als die vielen Journalisten und Schaulustigen, die sich den Tag über hier herumtreiben. Ihr Weg führt unmittelbar an den Hecken vorbei, wo die Bomben versteckt waren, die am Dienstagabend explodierten, als der Bus mit dem Spielern von Borussia Dortmund vorbeikam.

Der Tag danach

Am Tag danach ist hier alles abgesperrt. Die Strasse ist gesäumt von Dutzenden Polizeiwagen, überall sind mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgestattete Beamte unterwegs. Zwei Kontrollpunkte müssen überwunden werden, bis zu dieser Stelle, wo nur noch Anwohner, Hotelmitarbeiter und Gäste weiter dürfen. Neben den vielen Ermittlern natürlich.

Es ist eine merkwürdige Atmosphäre, die hier herrscht. So schrecklich der Anschlag auch gewesen sein muss, so schlimm die Verletzungen des Verteidigers Marc Bartra auch sein mögen und so tief der Schrecken den Spielern in den Knochen sitzt, am Tag danach ist die Laune gut in diesem Idyll entlang der Wittbräucker Strasse mit seinen blühenden Obstbäumen und den akkurat gestutzten Rasenflächen.

An den Strassenlaternen hängen Plakate, „Sicherer. Mehr Polizei. Weniger Einbrüche“, verspricht die CDU im Landtagswahlkampf, der in Nordrhein-Westfalen tobt. Solche Themen waren den Menschen in diesem wohlhabenden Teil der Stadt viel näher als die abstrakte Gefahr des Terrorismus.

Selbst die AfD plakatiert hier eher Forderungen nach einem besseren Bildungssystem, als irgendwelche Warnungen vor den angeblichen Gefahren der islamischen Religion. Nun ist das Themenspektrum mächtig durcheinander geraten, in dieser Stadt, die seit Jahren als Hochburg des Rechtsextremismus gilt.

Immer wieder bedrohen hier Rechtsradikale Kommunalpolitiker, Journalisten und auch Ermittler, das ist der Grund, warum die Polizei es für möglich hält, dass das Bekennerschreiben, in dem sich Antifaschisten zur den Anschlägen bekennen sollen, eine Fälschung ist. Verbreitet von Rechten, die ihren Gegnern schaden wollen. Dortmund mit seinen vielen Problembezirken ist ohnehin eine schwierige Stadt, die mit diesem Anschlag noch etwas schwieriger geworden ist.

Neues Gefühl der Angst

Das Team um Mannschaftskapitän Marcel Schmelzer hat aber erstmal andere andere Probleme. Denn die Details, die in den 24 Stunden nach dem Anschlag bekannt werden zeigen immer klarer, dass der Angriffe glimpflich verlaufen ist. Viel mehr Spieler hätten verletzt werden können, die Glassplitter, die Marc Bartra am Arm trafen hätten zu Gesichts- und Augenverletzungen können.

Die Bomben waren mit Eisenstiften bestückt, von denen einer eine Nackenstütze im Bus durchschlagen hat. Und zum anderen soll eines der Bekennerschreiben die Drohung enthalten, von nun an verstärkt Sportler und andere Prominente ins Visier zu nehmen.

Bilder des Anschlags auf den BVB-Mannschaftsbus: