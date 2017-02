Wäre da nur nicht der Schock des verantwortungslosen Unfalls mit einem Militär-Show-Flieger. Mit viel Glück ist St. Moritz am vergangenen Freitag um eine Tragödie gekommen. Die LuftKamera, die ungebremst in den Zielraum krachte, weil der Flieger zu nah ranflog und das Tragseil durchtrennt hatte, hätte Menschen töten können. Das ist grobfahrlässig und nichts weniger als ein Skandal. Noch laufen die Untersuchungen. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

König aus Österreich und viel Grund zur Schweizer Freude

Die letzte sportliche Erkenntnis aus St. Moritz heisst: Der König ist ein Österreicher. Marcel Hirscher hat dank seinen Siegen im Riesenslalom und Slalom seine Nation spät, aber doch noch an die Spitze des Medaillenspiegels geführt. Er ist mit drei persönlichen Medaillen der herausragende Athlet dieser WM.

Die Schweiz wurde also in letzter Sekunde doch noch überflügelt. Das ändert trotzdem nichts daran, dass Helvetia stolz sein darf auf die Leistungen ihrer Fahrerinnen und Fahrer. Sieben Medaillen, davon drei goldene, das ist so gut wie nie mehr seit 1989 in Vail. Ist das der Beweis dafür, dass es mit Swiss Ski aufwärtsgeht?

Sicher ist das noch nicht – aber gut möglich. Weil sechs verschiedene Fahrerinnen und Fahrer Medaillen gewannen. Und viele aus dem Schweizer Team auf den Punkt zur Höchstform fanden. Dieses Fazit wurde im Vorfeld kaum für möglich gehalten. Und ist darum umso erfreulicher. Beat Feuz bescherte uns mit seinem Triumph in der Abfahrt den emotionalen Höhepunkt. Vor den Augen von Roger Federer. Wendy Holdener schenkte uns nach dem Sieg in der Kombination am letzten Wochenende mit Slalom-Silber noch einmal grosse Emotionen. Es waren beides grandiose Meisterstücke.

Der lange Weg für Lara Gut und eine Olympia-Wette

Und trotzdem erlebten wir auch wieder einmal, wie nahe Freud und Leid im Sport beisammen sind. Für die designierte Königin Lara Gut wurde die WM zur grossen Tragödie. Sie musste im Vorfeld fast schon die ganze Last alleine tragen. Getrieben von der Sorge, die Heim-WM könnte zum Desaster werden, beruhigten wir uns immer wieder mit dem Gedanken: Lara Gut wird es schon richten.

Doch das Schicksal hat es böse gemeint mit ihr. Anstatt sich über Titel zu freuen, fällt sie nun nach ihrem Kreuzband- und Meniskusriss lange aus. Der Weg zurück wird lange und zermürbend – es wird die wohl grösste Prüfung ihrer Karriere. Doch es gibt Grund zur Hoffnung. In einer SMS an Didier Cuche gab sich Lara Gut überzeugt, dass ihr diese Erfahrung helfen wird. Und sie hofft, etwas gelassener auf die grosse Bühne zurückzukehren. Die Wette gilt: Lara Gut wird an den Olympischen Spielen im nächsten Winter eindrucksvoll zurückschlagen.

Apropos Olympia: Während der WM stimmte die Bündner Bevölkerung auch darüber ab, ob, sie die Olympischen Spiele 2026 will. Das Ergebnis ist eindeutig: Nein! Das muss nicht heissen, dass es definitiv keine Schweizer Kandidatur gibt, weil auch eine Westschweizer Bewerbung in Zusammenarbeit mit dem Wallis noch im Rennen ist. Aber es zeigt eben doch, wie viele Schweizer denken: Eine Ski-WM organisieren mag toll sein – aber da ist die Grenze erreicht.

Wo die Grenze für das mehrheitlich junge Schweizer Ski-Team liegt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen. Nach dieser grossartigen WM im eigenen Land bleibt indes zu hoffen, dass sich die Euphorie auch auf den Pisten bemerkbar macht – nämlich, dass die Lust aufs Skifahren von klein bis gross endlich wieder steigt.