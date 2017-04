Wenn wir erklären wollen, wie der SCB spielt, dann finden wir eine Antwort, wenn wir beim Gegner vorbeischauen. Die Berner haben im Penaltyschiessen den vierten Sieg gegen Lugano erreicht und damit den Finaleinzug gesichert. Die Zeiger rücken gegen Mitternacht. Im Bärengraben, dem Vorhof zu den Kabinen, steht Luganos Verteidigungsminister Philippe Furrer. Der freundliche Titan, der mit dem SCB dreimal Meister war, kann es noch immer nicht fassen, was ihm und seinen Kameraden widerfahren ist.

Der WM-Silberheld, seit 2015 in Lugano, ist erstaunlich gut gelaunt. «Das ist verrückt», sagt er. «Ich müsste wütend und traurig sein. Aber ich bin es noch nicht. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass es vorbei ist. Wir haben so gut gespielt, wir hatten das Spiel erneut unter Kontrolle. Mir ist, als müssten wir am Samstag erneut spielen. Es kann einfach nicht sein, dass schon Schluss ist …» Die Enttäuschung werde er wohl erst im Laufe der Nacht realisieren.

SCB-Sieg ein Naturgesetz

Es ist ungläubiges Staunen über ein bitteres Scheitern. Der SCB war in diesem Halbfinal zwar in Spiel zwei und drei klar im Vorteil. Aber in Spiel eins, vier und fünf war Lugano besser – und gewann doch nur die erste Partie. Der SCB gewinnt im Frühjahr 2017 wie der FC Basel, wie Bayern München, wie die Deutsche Nationalmannschaft – wie grosse Teams eben. Der Gegner kann machen, was er will – am Ende steht der SCB-Sieg mit der Unerbittlichkeit eines Naturgesetzes.