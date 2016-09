In den ersten fünf Spielen der NLB-Saison holten die GCK Lions nur gerade zwei Punkte. Umso überraschender ist der Erfolg gegen Ambri-Piotta, das die letzten drei Meisterschaftspartien allesamt gewonnen hat. Dabei begann alles nach Papierform, gingen die Leventiner in der 17. Minute durch Matt D'Agostini in Führung. Gut zwei Minuten später bot sich den Gästen im Powerplay die Gelegenheit zum 2:0, stattdessen schoss Mattia Hinterkircher den Ausgleich.

Besser machten es die Lions, die in der 35. Minute die dritte Strafe gegen Ambri zum 2:1 nutzten. Das Tor erzielte Alexander Braun. Eine Reaktion der Tessiner blieb aus. In der 53. Minute gelang Jari Allevi das vorentscheidende 3:1, das 4:1 von Tim Ulmann 34 Sekunden vor dem Ende war ein Schuss ins leere Gehäuse. Matchwinner der Gastgeber war der noch nicht einmal 20 Jahre alte Goalie Wolfgang Zürrer; die nominelle Nummer 3 zeigte eine überragende Leistung. Während Ambri mit vier Ausländern spielte, traten die GCK Lions nur mit Schweizern an.

Grosse Mühe bekundete Fribourg beim 4:3 gegen Red Ice Martigny. Gottéron legte im ersten Spiel unter Trainer Larry Huras einen klassischen Fehlstart hin; nach zehn Minuten stand es 1:3. Die ersten beiden Tore für das Heimteam erzielten mit Alain Birbaum (4.) und Jozef Balej (8.) Spieler, die schon für Fribourg tätig gewesen waren. Die Oberklassigen verkürzten aber noch vor der ersten Pause dank einem Shorthander von Andrej Bykow (15.) auf 2:3. Bykow gelang 19 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels auch das Game-Winning-Goal zum 4:3. In der letzten Minute drückte Martigny mächtig auf das 4:4, Balej und Jacob Berglund vergaben jedoch gute Chancen.

Auch das überraschend gut in die Saison gestartete Biel bekundete beim Erstligisten Star Forward Lausanne-Morges lange Zeit Mühe, am Ende schaute ein 6:2-Sieg heraus. Der NLA-Vierte lag zweimal hinten. Nach dem 1:2 dauerte es nur 52 Sekunden, ehe Robbie Earl der erneute Ausgleich gelang. Matthias Rossi in Überzahl (35.) und erneut Earl mit einem Mann weniger (36.) lenkten das Spiel mit einem Doppelschlag innert 91 Sekunden dann doch in die gewünschten Bahnen. Damit war der Widerstand des Aussenseiters gebrochen.

Deutlich souveräner als erwartet setzten sich die in der NLA nach acht Partien noch sieglosen SCL Tigers durch. Die Emmentaler bezwangen den NLB-Sechsten Visp 8:4. Zwar gerieten die Gäste in der 3. Minute in Rückstand, Philippe Seydoux (8.), Silvan Wyss (13.) und Yannick-Lennart Albrecht im Powerplay (19.) brachten die Tigers aber noch im ersten Drittel auf die Siegerstrasse. Nach 40 Minuten stand es 5:1. Pascal Berger zeichnete sich bei Langnau als Doppeltorschütze aus.

Der Sieg gibt Trainer Scott Beattie, der Mitte März von Visp zu den Tigers gewechselt war, zumindest kurzfristig etwas Luft. Ganz anders war die Befindlichkeit beim Visper Headcoach John Fust, der seinen früheren Arbeitgeber nur allzu gerne ausgeschaltet hätte. Bei den ersten beiden Austragungen nach dem Re-Launch hatten die Walliser jeweils die Viertelfinals erreicht.

Zug (10:1 gegen Wiki-Münsingen), Genève-Servette (7:1 gegen Düdingen) und Kloten (4:1 gegen Frauenfeld) bekundeten mit ihren Gegnern aus der 1. Liga keine Mühe. Den Rapperswil-Jona Lakers gelang im NLB-Duell gegen Winterthur die Revanche für die 1:3-Heimniederlage in der Meisterschaft. Die St. Galler siegten auswärts 5:2.

Telegramme:

GCK Lions - Ambri-Piotta 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). - 450 Zuschauer. - SR Fischer/Potocan; Kehrli/Krotak. - Tore: 17. D'Agostini (Bianchi, Ngoy) 0:1. 19. Hinterkircher (Geiger/Ausschluss Sidler!) 1:1. 35. Braun (Bachofner, Geiger/Ausschluss D'Agostini) 2:1. 53. Allevi (Bachofner, Diem) 3:1. 60. (59:26) Ulmann (Hinterkircher, Liniger) 4:1 (ins leere Tor). - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die GCK Lions, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - Bemerkungen: GCK Lions mit Zürrer, Ambri-Piotta mit Descloux im Tor.

Frauenfeld - Kloten 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). - 1629 Zuschauer. - SR Oggier/Vinnerborg; Fuchs/Wüst. - Tore: 15. Sanguinetti (Lemm) 0:1. 20. Zwissler (Steiner) 0:2. 30. Lattner (Ausschluss Hollenstein) 1:2. 33. Leone (Zahner, Obrist) 1:3. 60. Praplan 1:4. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Frauenfeld, 3mal 2 Minuten gegen Kloten. - Bemerkungen: Kloten mit Gerber im Tor.

Wiki-Münsingen - Zug 1:10 (0:2, 0:5, 1:3). - 938 Zuschauer. - SR Erard/Wiegand, Abegglen/Kaderli. - Tore: 8. Martschini (Holden) 0:1. 12. Helbling (Immonen) 0:2. 26. Suri (Holden) 0:3. 32. Peter (Nolan Diem, Schnyder) 0:4. 37. (36:08) Holden (Martschini, Suri) 0:5. 38. (37:59) McIntyre (Helbling/Ausschluss Hofstetter) 0:6. 39. (38:57) Holden (Martschini, Suri) 0:7. 46. Holden (Suri) 0:8. 47. Hofstetter (Gerber, Pianta/Ausschluss Morant) 1:8. 55. Diaz (Holden, Immonen/Ausschluss Wenger) 1:9. 58. Holden (Martschini) 1:10. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Wiki-Münsingen, 3mal 2 Minuten gegen Zug. - Bemerkungen: Zug mit Haller im Tor.

Winterthur - Rapperswil-Jona Lakers 2:5 (0:2, 1:1, 1:2). - 1295 Zuschauer. - SR Boverio/Dipietro, Küng/Stuber. - Tore: 8. Rizzello (Aulin) 0:1. 12. Aulin (Knelsen, Rizzello/Ausschluss Leu) 0:2. 23. Brandi (Altorfer) 0:3. 27. Theodoridis (Gähler) 1:3. 50. Brandi (Altorfer, Profico) 1:4. 56. (55:15) Pulis (Beeler, Theodoridis) 2:4. 56. (55:42) Schmutz (Altorfer, Brandi/Ausschluss Lemm) 2:5. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Winterthur, 3mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers. - Bemerkungen: Winterthur mit Oehninger, Rapperswil-Jona Lakers mit Tobler im Tor.

Star Forward Lausanne-Morges - Biel 2:6 (1:1, 1:3, 0:2). - 521 Zuschauer. - SR Boujon/Massy, Progin/Wolf. - Tore: 4. Lahache (Savary) 1:0. 15. Sutter (Pedretti/Ausschluss Piquerez) 1:1. 27. (26:03) Duc (Chetelat, Schneider/Ausschluss Lüthi) 2:1. 27. (26:55) Earl (Tschantré) 2:2. 35. (34:04) Rossi (Earl/Ausschluss Derek Diem) 2:3. 36. (35:35) Earl (Ausschlüsse Borgeaud; Rossi) 2:4. 45. Schmutz (Sutter/Rossi) 2:5. 57. Sutter (Lundin) 2:6. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Star Forward Lausanne-Morges, 6mal 2 plus 10 (Maurer) Minuten gegen Biel. - Bemerkungen: Biel mit Rytz im Tor.

Düdingen - Genève-Servette 1:7 (0:4, 1:3, 0:0). - 983 Zuschauer. - SR Mollard/Müller; Borga/Pitton. - Tore: 5. Heinimann (Kast) 0:1. 6. Massimino (Chuard) 0:2. 11. Romy (Schweri, Riat) 0:3. 20. Douay (Wick) 0:4. 31. Romy (Thiry) 0:5. 32. Traber (Loeffel) 0:6. 35. Traber (Loeffel) 0:7. 38. Bertschy 1:7. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Düdingen, 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette. - Bemerkungen: Genève-Servette mit Bays im Tor.

Visp - SCL Tigers 4:8 (1:3, 0:2, 3:3). - 2450 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen; Altmann/Gurtner. - Tore: 3. Sturny (Ritz, Burgener) 1:0. 8. Seydoux 1:1. 13. Wyss (Moggi, Albrecht) 1:2. 19. Albrecht (Adrian Gerber, Schremp/Ausschluss Kim Lindemann) 1:3. 36. Adrian Gerber (Schremp) 1:4. 39. Berger (DiDomenico) 1:5. 41. Berger (Schirjajew, Moggi/Ausschluss Rapuzzi) 1:6. 45. Rheault (Neher, Burren/Ausschluss Weisskopf) 2:6. 48. Schremp (Adrian Gerber, Roland Gerber) 2:7. 52. Rheault 3:7. 53. Dolana (Wiedmer) 4:7. 54. Sven Lindemann (Haas) 4:8. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Visp, 7mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. - Bemerkungen: Visp mit Schoder, SCL Tigers mit Punnenovs im Tor.

Red Ice Martigny - Fribourg-Gottéron 3:4 (3:2, 0:2, 0:0). - 2712 Zuschauer. - SR Clément/Weber; Bichsel/Huguet. - Tore: 4. (3:57) Birbaum (Vermeille) 1:0. 5. (4:35) Pouliot (Neukom, Pihlström) 1:1. 8. Balej (Zanatta) 2:1. 10. Berglund 3:1. 15. Bykow (Stalder, Sprunger/Ausschluss Neukom!) 3:2. 24. Pihlström 3:3. 40. Bykow (Stalder, Sprunger) 3:4. - Strafen: je 3mal 2 Minuten. - Bemerkungen: Red Ice mit Lory, Fribourg-Gottéron mit Conz (10.-20. Saikkonen) im Tor.